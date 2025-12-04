Με μια εντυπωσιακή τελετή, η Ολυμπιακή Φλόγα παραδόθηκε στους Ιταλούς διοργανωτές των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου στο Παναθηναϊκό Στάδιο, ξεχώρισε η ερμηνεία της Κλαυδίας στο τραγούδι «Αστερομάτα».

Η τελετή ξεκίνησε με την εισαγωγή της Ολυμπιακής Φλόγας στο Στάδιο, την οποία μετέφερε ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής της πάλης, Γιώργος Κουγιουμτσίδης.

Ο Έλληνας αθλητής παρέδωσε τη Φλόγα στους Ιταλούς Ολυμπιονίκες Τζασμίν Παολίνι και Φίλιππο Γκάνα, σε μια κίνηση που συμβολίζει τη σύνδεση της γενέτειρας των Αγώνων, της Ελλάδας, με την επερχόμενη διοργανώτρια χώρα.

Την έναρξη του προγράμματος κήρυξε η δημοσιογράφος Δώρα Αναγνωστοπούλου, ενώ ακολούθησε το δυναμικό χορευτικό δρώμενο Gymnastics for All – The Woolves Team.

Η κορύφωση του καλλιτεχνικού μέρους ήρθε με τη νεαρή τραγουδίστρια Κλαυδία, η οποία ερμήνευσε την «Αστερομάτα».

Το τραγούδι αυτό είναι ιδιαίτερα γνωστό, καθώς με αυτό συμμετείχε η Κλαυδία στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2024, κατακτώντας την 6η θέση στον μεγάλο τελικό.

Ακολούθως, ο βαρύτονος Τάσης Χριστογιαννόπουλος ερμήνευσε τον Εθνικό Ύμνο της Ιταλίας, κλείνοντας το μουσικό μέρος της τελετής και ολοκληρώνοντας την επίσημη παράδοση του Ολυμπιακού Φωτός.

