Χέγκσεθ: “Το Ιράν επιχείρησε να σκοτώσει τον Τραμπ – Ο πρόεδρος ήταν αυτός που γέλασε τελευταίος”
"Ο επικεφαλής της μονάδας εντοπίστηκε και σκοτώθηκε"
Στην αποκάλυψη ότι το Ιράν επιχείρησε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χεγκσεθ, σε συνέντευξη Τύπου.
Συγκεκριμένα, ο Χέγκσεθ, σε έκτακτη ενημέρωση στο Πεντάγωνο, αποκάλυψε ότι: «Επίσης, χθες (σ.σ. Τρίτη 03/03), ο επικεφαλής της μονάδας που επιχείρησε να δολοφονήσει τον πρόεδρο Τραμπ εντοπίστηκε και σκοτώθηκε. Το Ιράν επιχείρησε να σκοτώσει τον πρόεδρο Τραμπ. Και ο πρόεδρος Τραμπ ήταν αυτός που γέλασε τελευταίος» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χέγκσεθ.
Το 2024, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατηγόρησε έναν Ιρανό σε σχέση με μια υποτιθέμενη συνωμοσία που διατάχθηκε από το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν για τη δολοφονία του Τραμπ.
Η Τεχεράνη αρνήθηκε τις κατηγορίες ότι είχε στοχεύσει τον Τραμπ και άλλους αξιωματούχους των ΗΠΑ. Ο Χέγκσεθ, ωστόσο, είπε ότι ο Τραμπ δεν ανέφερε ποτέ την προσπάθεια εντοπισμού του ηγέτη της συνωμοσίας ως προτεραιότητα για το Πεντάγωνο.
«Αν και αυτό δεν ήταν το επίκεντρο της προσπάθειας με κανένα τρόπο – στην πραγματικότητα, δεν τέθηκε ποτέ από τον πρόεδρο ή οποιονδήποτε άλλο – εγώ και άλλοι διασφαλίσαμε ότι οι υπεύθυνοι για αυτό τελικά συμπεριλήφθηκαν στη λίστα στόχων», τόνισε ο Χέγκσεθ στους δημοσιογράφους.
«Σε λιγότερο από μία εβδομάδα, οι δύο ισχυρότερες αεροπορικές δυνάμεις στον κόσμο, ΗΠΑ και Ισραήλ, θα έχουν απόλυτο έλεγχο του ιρανικού εναέριου χώρου», διεμήνυσε ακόμη ο υπουργός Πολέμου.
«Είναι τελειωμένοι και το ξέρουν. Ή τουλάχιστον σύντομα θα το καταλάβουν», είπε ο Χέγκσεθ για τους Ιρανούς ηγέτες. «Η Αμερική κερδίζει – αποφασιστικά, καταστροφικά και χωρίς έλεος».
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις