Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Η 39χρονη είχε παίξει σε βίντεο κλιπ – Είχε δώσει ψεύτικα στοιχεία

Νέες λεπτομέρειες σχετικά με όσα ζούσε η 39χρονη που δολοφονήθηκε από τον 41χρονο σύζυγό της στην Καλαμάτα έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, η 39χρονη είχε παίξει σε ένα βίντεο κλιπ σατυρικό για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δίνοντας ψεύτικα στοιχεία για να μπουν κάτω από το βίντεο.

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Όπως είπε, ο σκηνοθέτης του βίντεο μιλώντας στην εκπομπή Live News του MEGA όταν της είπε ότι αν ο άνδρας της είχε πρόβλημα να παίξει στο βίντεο κλιπ εκείνη τους είπε πως δεν είχε και είχε δώσει τη συγκατάθεση του.

«Είχε ένα Instagram που είχε άλλο όνομα γιατί φοβόταν τον άνδρα της που την ζήλευε. Όταν την ρώτησα ότι αν είχε θέμα ο άνδρας της έχει θέμα, μου είχε πει πως “όχι δεν έχει κάποιο θέμα”. Μου είχε ζητήσει μάλιστα αν ξέρω κάποιον να θέλει προσωπικό για δουλεια» είπε ο σκηνοθέτης του βίντεο κλιπ.