Τζέι Ντι Βανς: «Η περίοδος διαπραγματεύσεων 60 ημερών με το Ιράν ξεκινά από σήμερα – Το Ισραήλ πρέπει να σεβαστεί τη συμφωνία»

Σε επίσημη ενημέρωση από τον Λευκό Οίκο, ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, παρουσίασε τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το Μνημόνιο Συνεννόησης που υπεγράφη ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη.

Όπως γνωστοποίησε ο κ. Βανς, η προβλεπόμενη διαπραγματευτική περίοδος των 60 ημερών «ξεκινά σήμερα».

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Παράλληλα, υπογράμμισε τα πρώτα απτά αποτελέσματα της συμφωνίας στον οικονομικό και εμπορικό τομέα, σημειώνοντας ότι μετά την άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις αμερικανικές δυνάμεις, περισσότερα από 12 πλοία έχουν ήδη καταπλεύσει σε ιρανικούς λιμένες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη στρατηγική θαλάσσια δίοδο των Στενών του Ορμούζ, όπου η ροή του πετρελαίου σημείωσε κατακόρυφη αύξηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, το βράδυ της Τετάρτης διήλθαν από το σημείο πάνω από 12,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, καταγράφοντας την υψηλότερη κινητικότητα από την έναρξη της ένοπλης σύγκρουσης στα τέλη Φεβρουαρίου.

Οι εξοπλιστικοί όροι και το δικαίωμα στην αυτοάμυνα

Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος διαβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον υλοποιεί απαρέγκλιτα τις δεσμεύσεις της πρώτης φάσης, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο τις προσδοκίες της αμερικανικής πλευράς όσον αφορά το εξοπλιστικό πρόγραμμα του Ιράν.

«Καταστρέψαμε έναν σημαντικό αριθμό βαλλιστικών πυραύλων τους και των εκτοξευτών βαλλιστικών πυραύλων τους.

Το μόνο που είπε χθες ο πρόεδρος είναι ότι φυσικά οι χώρες δεν παραιτούνται από το δικαίωμα αυτοάμυνας, αλλά αναμένουμε ότι αυτό θα είναι μέρος της τελικής συμφωνίας – δεν θα είναι σε θέση να κατασκευάσουν το είδος των πυραύλων που μπορούν να απειλήσουν σε μεγάλο βαθμό ολόκληρο τον κόσμο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τζέι Ντι Βανς.

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VP VANCE: "We destroyed a substantial number of their ballistic missiles and their ballistic missile launchers… all the President said yesterday is that of course countries don't give up the right of self defense…but we do expect that it's part of the final deal—they are not… pic.twitter.com/0EEI1TNeLI— Breaking911 (@Breaking911) June 18, 2026

Αυστηρές συστάσεις στο Ισραήλ για τον Λίβανο

Το δεύτερο σκέλος της τοποθέτησης του Αντιπροέδρου αφορούσε την κλιμάκωση στην περιοχή του Λιβάνου, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην ισραηλινή πλευρά.

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Ο κ. Βανς κάλεσε το Ισραήλ να ευθυγραμμιστεί με τη διπλωματική διαδικασία, χαρακτηρίζοντας μη αποδεκτά τα πλήγματα στη Βηρυτό που οδηγούν σε απώλειες αμάχων.

Παράλληλα, εξέφρασε την έντονη δυσφορία του για τις αντιδράσεις που εκδηλώνονται στο εσωτερικό του Ισραήλ:

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«Υπάρχει αυτός ο περίεργος πανικός σχεδόν σε όλο το ισραηλινό πολιτικό φάσμα που έχω αφουγκραστεί, όπου υποθέτουν πως ό,τι θεωρείται καλό για το Ιράν θα συμβεί, αλλά χωρίς οι Ιρανοί να αλλάξουν καμία συμπεριφορά», ανέφερε ο Βανς, στηλιτεύοντας τη δυσπιστία του συμμάχου τους.

«Βρίσκω όλη την πελώρια αναστάτωση στο Ισραήλ λίγο περίεργη, επειδή πιστεύω ότι αυτή προέρχεται από μια κατάσταση δυσπιστίας και νομίζω ότι η Αμερική έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη αυτής της περιοχής του κόσμου», συμπλήρωσε.

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«Έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά με αυτή τη συγκεκριμένη χώρα και με αυτή τη συγκεκριμένη κυβέρνηση.

Νομίζω ότι η ιδέα ότι έχουμε κάνει μια απαίσια συμφωνία δεν υποστηρίζεται από τα γεγονότα, αλλά απλώς δεν έχει κανένα νόημα αν σκεφτεί κανείς τη μεγάλη διάρκεια της σχέσης», πρόσθεσε.

Ο στόχος για τον Νότιο Λίβανο

Κλείνοντας, ο κ. Βανς προσδιορίζει ως κεντρικό πυλώνα της αμερικανικής στρατηγικής την αποδυνάμωση της επιρροής της Χεζμπολάχ και την ενίσχυση της επίσημης λιβανικής κυβέρνησης στον νότο της χώρας:

«Αυτό που θέλουμε να δούμε είναι τη λιβανική κυβέρνηση και τους δημοκρατικά εκλεγμένους εκπροσώπους του λαού του Λιβάνου να είναι σε θέση να ασκούν αποτελεσματικό έλεγχο και να διασφαλίζουν την τάξη στον νότιο Λίβανο.