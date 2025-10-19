Χαμάς: «Στόχος της επίθεσης στη Ράφα ήταν μια αντίπαλη συμμορία, όχι ο στρατός του Ισραήλ»

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν σήμερα (19.10.2025) δυνάμεις της Χαμάς στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι μαχητές της Χαμάς πραγματοποίησαν «πολλές επιθέσεις» κατά των δυνάμεων του Ισραήλ (IDF) πέρα από την «κίτρινη γραμμή», την ουδέτερη ζώνη, με ρουκέτες και πυρά από ελεύθερο σκοπευτή, χαρακτηρίζοντάς τις ως «κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας».

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία προέβη σε αντίποινα με αεροπορικά πλήγματα, κλιμακώνοντας την ένταση, ενώ η εκεχειρία φαίνεται να βρίσκεται ένα «βήμα» πριν την κατάρρευση, μόλις μία εβδομάδα μετά την εφαρμογή της.

Μέσα ενημέρωσης συνδεόμενα με τη Χαμάς ανέφεραν ότι η επιχείρηση στη Ράφα δεν είχε ως στόχο τις ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις, αλλά τον Γιασέρ Αμπού Σαμπάμπ, ηγέτη μιας παλαιστινιακής πολιτοφυλακής με έδρα τη Ράφα.

Η Χαμάς κατηγορεί τον Αμπού Σαμπάμπ και τους υποστηρικτές του για συνεργασία με το Ισραήλ, κάτι που ο ίδιος αρνείται, διαψεύδοντας ότι λαμβάνει ισραηλινή στήριξη ή έχει επαφές με τον ισραηλινό στρατό.

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας για την εκεχειρία στη Γάζα, αξιωματούχος ασφαλείας της Χαμάς δήλωσε ότι υψηλόβαθμος συνεργάτης του Αμπού Σαμπάμπ «εξουδετερώθηκε» και συνεχίζεται η αναζήτηση του ίδιου του Αμπού Σαμπάμπ.