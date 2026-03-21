CBS News: Ο Τραμπ καταστρώνει στρατηγικά μέσα για να κατασχέσει τα πυρηνικά αποθέματα του Ιράν

Στα σχέδια του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τα πυρηνικά αποθέματα του Ιράν αναφέρεται σε δημοσίευμα του το CBS News.

Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει μεθόδους και επιλογές για την ασφάλεια ή την εξαγωγή των πυρηνικών υλικών του Ιράν, σύμφωνα με πολλά άτομα που ενημερώθηκαν για τις συζητήσεις, καθώς μια στρατιωτική εκστρατεία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Τεχεράνης εισέρχεται σε μια πιο αβέβαιη φάση.

Ο χρόνος οποιασδήποτε τέτοιας επιχείρησης — εάν ο Πρόεδρος Τραμπ την διέταζε — παρέμεινε ασαφής την Παρασκευή το βράδυ. Μια πηγή είπε ότι δεν έχει λάβει ακόμη καμία απόφαση.

Ωστόσο, ο σχεδιασμός έχει επικεντρωθεί στην πιθανή ανάπτυξη δυνάμεων από την μυστική Κοινή Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων, την επίλεκτη στρατιωτική μονάδα που συχνά έχει αναλάβει τις πιο ευαίσθητες αποστολές κατά της διάδοσης των πυρηνικών όπλων, δήλωσαν δύο από τις πηγές στο CBS News.

Μια εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι είναι δουλειά του Πενταγώνου να κάνει τις προετοιμασίες.

Ένας εκπρόσωπος του Πενταγώνου δεν σχολίασε αμέσως.

Ο κ. Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social την Παρασκευή το βράδυ δήλωσε: «Πλησιάζουμε πολύ στην επίτευξη των στόχων μας καθώς εξετάζουμε το ενδεχόμενο να περιορίσουμε τις μεγάλες στρατιωτικές μας προσπάθειες στη Μέση Ανατολή σε σχέση με το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν».

Οι ιδιωτικές συζητήσεις για το πυρηνικό υλικό έρχονται εν μέσω μιας εξελισσόμενης σύγκρουσης που στην αρχή της επικεντρώθηκε στην υποβάθμιση των συμβατικών στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν – συμπεριλαμβανομένων των αεράμυνων, των πυραυλικών συστημάτων και των βασικών υποδομών που συνδέονται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Αυτό το αρχικό κύμα επιθέσεων που πραγματοποίησαν οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις είχε ως στόχο να αμβλύνει την ικανότητα του Ιράν να προβεί σε αντίποινα σε όλη την περιοχή. Ωστόσο, παρά την επίθεση από αέρος, το Ιράν κατάφερε να αντεπιτεθεί στο Ισραήλ και στις χώρες-συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή του Κόλπου και έχει σταματήσει τις περισσότερες αποστολές πετρελαίου απειλώντας πλοία.

Έξι Αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σε ιρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε βάση στο Κουβέιτ, και ένας Αμερικανός στρατιωτικός σκοτώθηκε σε επίθεση στη Σαουδική Αραβία . Έξι Αμερικανοί σκοτώθηκαν όταν ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού συνετρίβη στο Ιράκ την περασμένη εβδομάδα.

Πιο πρόσφατα, η κυβέρνηση έστρεψε την προσοχή της σε έναν πιο διαρκή στόχο που έθεσε ο κ. Τραμπ στην αρχή του πολέμου: να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα είναι πλέον ικανό να παράγει πυρηνικά όπλα.

Μέχρι το περασμένο καλοκαίρι, το Ιράν είχε συσσωρεύσει περίπου 972 λίβρες ουρανίου εμπλουτισμένου κατά 60%, το οποίο απέχει ελάχιστα από το να είναι υλικό κατάλληλο για όπλα, σύμφωνα με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ ή IAEA. Μεγάλο μέρος αυτού του ουρανίου παραμένει θαμμένο κάτω από πυρηνικές εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν από αμερικανική επιχείρηση το περασμένο καλοκαίρι.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να προσπαθήσει να ανακτήσει τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν στο πλαίσιο της τρέχουσας στρατιωτικής εκστρατείας. Η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λίβιτ, δήλωσε στους δημοσιογράφους νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι «είναι μια επιλογή στο τραπέζι για αυτόν».

Οποιαδήποτε αποστολή κατάσχεσης του ουρανίου θα ήταν επίπονη και ενδεχομένως επικίνδυνη. «Μιλάμε για κυλίνδρους που περιέχουν αέριο εξαφθοριούχου ουρανίου υψηλής μόλυνσης σε ποσοστό 60%, επομένως είναι πολύ δύσκολο να το χειριστεί κανείς», δήλωσε αυτή την εβδομάδα στο CBS News ο Ραφαέλ Γκρόσι, γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ . «Δεν λέω ότι είναι αδύνατο. Γνωρίζω ότι υπάρχουν απίστευτες στρατιωτικές δυνατότητες για να γίνει αυτό, αλλά σίγουρα θα ήταν μια πολύ δύσκολη επιχείρηση».

Η αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών εκτίμησε την περασμένη άνοιξη ότι το Ιράν δεν προσπαθούσε να κατασκευάσει πυρηνικό όπλο και το Ιράν επιμένει ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα προορίζεται αποκλειστικά για ειρηνικούς σκοπούς. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, το Ιράν έχει εμπλουτίσει ουράνιο στο 60%, πέρα ​​από τα επίπεδα που είναι απαραίτητα για τις περισσότερες μη στρατιωτικές χρήσεις. Η ΙΑΕΑ έχει δηλώσει ότι το Ιράν είναι το μόνο κράτος χωρίς πυρηνικά όπλα που εμπλουτίζει ουράνιο σε αυτό το επίπεδο.

Από την έναρξη του πολέμου, ο κ. Τραμπ έχει συμπεριλάβει τη διασφάλιση ότι το Ιράν δεν θα μπορέσει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα ως έναν από τους στόχους του πολέμου.

Πριν από το ξέσπασμα της σύγκρουσης, οι ΗΠΑ και το Ιράν πραγματοποίησαν αρκετούς γύρους έμμεσων συνομιλιών με στόχο τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Αυτές οι συνομιλίες περιελάμβαναν συζητήσεις σχετικά με την ανάμειξη του ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν σε χαμηλότερο επίπεδο και τη μετατροπή του σε καύσιμο, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ Αλμπουσάιντι, ο οποίος βοήθησε στη μεσολάβηση των διαπραγματεύσεων.

Ο κ. Τραμπ έχει πιέσει το Ιράν να σταματήσει εντελώς τον εμπλουτισμό ουρανίου, ακόμη και σε χαμηλότερα επίπεδα, μια ιδέα που η ιρανική κυβέρνηση έχει απορρίψει.