Bild: Χειροπέδες σε δύο άτομα για σαμποτάζ σε γερμανικά πλοία – Έλληνας από τη Θράκη ο ένας, πώς κατάφεραν να τον εντοπίσουν οι Αρχές

Σε συλλήψεις ενός Ρουμάνου και ενός Έλληνα εργάτη, που φέρονται να εμπλέκονται σε πράξεις σαμποτάζ σε πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, προχώρησαν η αστυνομία του Αμβούργου και η Γενική Εισαγγελία, στο πλαίσιο συντονισμένης διεθνούς επιχείρησης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας BILD, οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο Αμβούργο και σε χωριό της Ελλάδας, ενώ παράλληλα διεξήχθησαν έρευνες σε κατοικίες των υπόπτων στο Αμβούργο, τη Ρουμανία και την Ελλάδα. Τον συντονισμό των ενεργειών είχε η Eurojust, ο ευρωπαϊκός οργανισμός για την αντιμετώπιση της διασυνοριακής οργανωμένης εγκληματικότητας, με έδρα τη Χάγη.

Όπως έγινε γνωστό, ο Έλληνας κατηγορούμενος συνελήφθη σε οικισμό του νομού Ροδόπης, στο πλαίσιο εκτέλεσης ευρωπαϊκής εντολής και εντάλματος σύλληψης που είχαν εκδώσει οι γερμανικές αρχές. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, έπειτα από συνεργασία της ελληνικής και της γερμανικής αστυνομίας.

Τι εντόπισαν οι Αρχές στο σπίτι του

Κατά τη διάρκεια της έρευνας στην κατοικία του συλληφθέντα, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν

έξι κινητά τηλέφωνα,

τρία φορητά μέσα αποθήκευσης δεδομένων (USB),

μία κάρτα SIM,

έναν σκληρό δίσκο υπολογιστή,

το χρηματικό ποσό των 370 ευρώ,

19 βιβλιάρια τραπέζης

είδη ένδυσης, μεταξύ των οποίων ένα μπουφάν και μία φόρμα εργασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Γενικής Εισαγγελίας, οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να προέβησαν το 2025, κατά τη διάρκεια της εργασίας τους στο λιμάνι του Αμβούργου, σε παραβιάσεις πλοίων που προορίζονταν για το Πολεμικό Ναυτικό της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και βρίσκονταν σε ναυπηγείο της περιοχής.

Οι αρχές εξετάζουν καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες οι ύποπτοι φέρονται να έριξαν περισσότερα από 20 κιλά χαλικιού στον κινητήρα πλοίου, να προκάλεσαν ζημιές στις σωληνώσεις παροχής πόσιμου νερού, να αφαίρεσαν καπάκια δεξαμενών καυσίμων και να απενεργοποίησαν διακόπτες ασφαλείας του ηλεκτρονικού συστήματος.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε έπειτα από προληπτικό τεχνικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε πριν από τον πρώτο απόπλου του πλοίου, στα μέσα Ιανουαρίου, με προορισμό το Κίελο.

Η Εισαγγελία επισημαίνει ότι οι ενέργειες αυτές θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρές υλικές ζημιές ή να οδηγήσουν σε καθυστέρηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των πλοίων, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια της χώρας και την αποτελεσματικότητα των ενόπλων δυνάμεων.

Η ανάλυση των κατασχεθέντων αποδεικτικών στοιχείων βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται και το ενδεχόμενο ύπαρξης εντολέων πίσω από τις πράξεις σαμποτάζ, σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές.