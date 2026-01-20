Τραμπ: Επανέλαβε τις απειλές για δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες για τη Γροιλανδία – “Θα προχωρήσω 100%”

Την πρόθεσή του να προχωρήσει «100%» στην επιβολή δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες που αντιτίθενται στις απαιτήσεις του για την ανάληψη ελέγχου της Γροιλανδίας επανέλαβε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Σε συνέντευξή του στο NBC News, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα επιβάλει δασμούς 10% σε «όλα τα προϊόντα» που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Βρετανία από την 1η Φεβρουαρίου, οι οποίοι θα αυξηθούν στο 25% από την 1η Ιουνίου, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για την αγορά της Γροιλανδίας από τη Δανία.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, το ίδιο καθεστώς θα ισχύσει και για τη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Φινλανδία, όλες μέλη του ΝΑΤΟ.

Σε ερώτηση αν θα υλοποιήσει τις απειλές του, απάντησε: «Θα το κάνω, 100%».









Πάντως, αρνήθηκε να αποκλείσει τη χρήση στρατιωτικής βίας για την κατάληψη της Γροιλανδίας, απαντώντας «ουδέν σχόλιο» σε σχετική ερώτηση.

Επίσης, τόνισε πως «η Ευρώπη θα έπρεπε να επικεντρωθεί στον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας» και όχι στο ζήτημα της Γροιλανδίας.

Η ΕΕ δηλώνει αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της

Η αντίδραση της Ευρώπης στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ ήταν άμεση. Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, τόνισε ότι η Ένωση «δεν έχει καμία διάθεση να επιδιώξει σύγκρουση, αλλά θα υπερασπιστεί τη θέση της».

«Οι εμπορικές απειλές δεν είναι ο τρόπος για να λυθούν τέτοια ζητήματα. Η κυριαρχία δεν είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της Δανίας, ο υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν υπογράμμισε ότι «υπάρχουν κόκκινες γραμμές που δεν μπορούν να ξεπεραστούν», προσθέτοντας πως «δεν μπορείς να απειλείς για να αποκτήσεις εδάφη». Η Κοπεγχάγη έχει προειδοποιήσει ότι ενδεχόμενη αμερικανική στρατιωτική ενέργεια στη Γροιλανδία θα έθετε υπό αμφισβήτηση ακόμη και τη συνοχή του ΝΑΤΟ.

Στο ίδιο μήκος κύματος και το Ηνωμένο Βασίλειο, με τη Βρετανίδα υπουργό Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ να δηλώνει ότι «το μέλλον της Γροιλανδίας ανήκει αποκλειστικά στους Γροιλανδούς και τη Δανία».

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι η Συμμαχία θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τη Δανία και τη Γροιλανδία για την ασφάλεια της Αρκτικής, στον απόηχο της αποστολής μικρών ευρωπαϊκών στρατιωτικών δυνάμεων στο νησί, κίνηση που χαρακτηρίστηκε συμβολική.

Οι εξελίξεις αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο έκτακτης συνόδου κορυφής της ΕΕ την Πέμπτη 22/1 στις Βρυξέλλες, με το ζήτημα της Γροιλανδίας να εξελίσσεται πλέον σε σοβαρό τεστ αντοχής για τις ευρωατλαντικές σχέσεις.