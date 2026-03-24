Axios: Περιμένουν την απάντηση του Ιράν ως την Πέμπτη 26/3 οι ΗΠΑ

Συνεχίζεται το θρίλερ για να βρεθεί λύση και να τερματιστεί ο πόλεμος ανάμεσα σε ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν σύμφωνα με το Axios.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα οι ΗΠΑ και μια ομάδα περιφερειακών μεσολαβητών συζητούν την πιθανότητα διεξαγωγής ειρηνευτικών συνομιλιών υψηλού επιπέδου με το Ιράν ακόμη και την Πέμπτη, αλλά εξακολουθούν να περιμένουν απάντηση από την Τεχεράνη, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις.

«Ο Τραμπ ενδιαφέρεται για την ολοκλήρωση του πολέμου, αλλά ο ασφυκτικός έλεγχος του Ιράν στον Κόλπο του Ορμούζ περιπλέκει οποιαδήποτε πιθανή στρατηγική εξόδου. Οι ΗΠΑ έχουν μοιραστεί με το Ισραήλ το 15σημείο σχέδιό τους για τον τερματισμό του πολέμου και ισχυρίστηκαν ότι το Ιράν είχε συμφωνήσει σε πολλά από τα βασικά σημεία. Δεν έχουν υπάρξει απτά στοιχεία για οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία» αναφέρει το δημοσίευμα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανησυχεί ότι ο Τραμπ μπορεί να καταλήξει σε μια συμφωνία που δεν ανταποκρίνεται στους στόχους του Ισραήλ, περιλαμβάνει σημαντικές παραχωρήσεις και περιορίζει την ικανότητα του Ισραήλ να διεξάγει πλήγματα εναντίον του Ιράν, αναφέρουν δύο ισραηλινές πηγές. Μια τρίτη πηγή ανέφερε ότι οι Ισραηλινοί ηγέτες ήταν επιφυλακτικοί ως προς το αν το Ιράν είχε προσφέρει πράγματι τις παραχωρήσεις που ισχυρίστηκαν οι ΗΠΑ.

Ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο την Τρίτη ότι ενώ πολλοί από τους ηγέτες του Ιράν έχουν αποχωρήσει, οι ΗΠΑ «μιλούν με τους σωστούς ανθρώπους και θέλουν απεγνωσμένα να κάνουν μια συμφωνία».

Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι η ιρανική κυβέρνηση βρίσκεται σε χάος και δυσκολεύεται να επικοινωνήσει εσωτερικά. Η αβέβαιη κατάσταση του νέου ανώτατου ηγέτη, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, προσθέτει στη σύγχυση σχετικά με το ποιος έχει την εξουσία να λαμβάνει αποφάσεις.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ υπέβαλαν στο Ιράν μια πρόταση 15 σημείων για μια πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Περιλαμβάνει πολλά από τα ίδια αιτήματα που διατύπωσαν οι ΗΠΑ κατά τον τελευταίο γύρο συνομιλιών για τα πυρηνικά στη Γενεύη, ανέφεραν αμερικανικές και ισραηλινές πηγές.

Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε στον Τραμπ ότι οι Ιρανοί συμφώνησαν σε πολλά βασικά σημεία, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάλειψης του αποθέματος ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού, δήλωσε αμερικανική πηγή στο Axios. Αυτή θα ήταν μια σημαντική παραχώρηση, αλλά δεν είναι σαφές εάν κάποιος με εξουσία στην Τεχεράνη την έχει πράγματι προσφέρει.

«Ο Στιβ και ο Τζάρεντ προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα αξιόπιστο κανάλι για διαπραγματεύσεις με το Ιράν, αλλά είναι πολύ νωρίς για να πούμε τι θα συμβεί και αν έχουν ένα πραγματικό, βιώσιμο κανάλι», δήλωσε η πηγή.

Οι ΗΠΑ έδωσαν επίσης το σχέδιο των 15 σημείων στο Ισραήλ. Ενώ το έγγραφο ευθυγραμμίζεται με τις θέσεις του Ισραήλ, το Ισραήλ είναι εξαιρετικά επιφυλακτικό ως προς το αν το Ιράν θα συμφωνήσει με όλες τις απαιτήσεις του Τραμπ, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος. «Υπάρχει ανησυχία ότι ο Τραμπ θα αποφασίσει να κλείσει μια συμφωνία και να σταματήσει τον πόλεμο, ακόμη και αν ικανοποιηθούν μόνο ορισμένα από τα αιτήματά του, και θα αναβάλει τα υπόλοιπα για αργότερα χωρίς μια σαφή λύση», δήλωσε μια δεύτερη ισραηλινή πηγή.

Οι ΗΠΑ ενημέρωσαν τους Ισραηλινούς ότι το Ιράν συμφώνησε να εγκαταλείψει το απόθεμα 450 κιλών ουρανίου εμπλουτισμένου κατά 60%, να αποδεχτεί ενισχυμένες επιθεωρήσεις και παρακολούθηση των πυρηνικών εγκαταστάσεών του από τον ΟΗΕ, να περιορίσει το βεληνεκές των βαλλιστικών πυραύλων του και να μειώσει την υποστήριξη προς τους πληρεξούσιους, ανέφερε η πηγή.

Το έγγραφο ζητά μηδενικό εμπλουτισμό ουρανίου στο Ιράν, δήλωσε μια ισραηλινή πηγή. Η αμερικανική πλευρά δήλωσε ότι το Ιράν συμφώνησε να αναστείλει τον εμπλουτισμό, αλλά δεν είναι σαφές για πόσο καιρό.