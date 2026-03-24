Axios: Ο Τραμπ στέλνει την 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία στη Μέση Ανατολή

Έτοιμος να στείλει την 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία στη Μέση Ανατολή φαίνεται να είναι σύμφωνα με το Axios ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, όπως μετέφερε ο δημοσιογράφος Barak Ravid με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο X (πρώην Twitter) Αμερικανός αξιωματούχος του μετέφερε ότι το Στρατηγείο της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας έλαβε εντολή από το Πεντάγωνο να αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή μαζί με μια ταξιαρχία πεζικού που αποτελείται από αρκετές χιλιάδες στρατιώτες.

🚨A U.S. official told me the Command element of the 82nd airborne division has been directed by the Pentagon to deploy to the Middle East together with an infantry brigade consisting of several thousand troops

🚨This is another significant troops reinforcement in the region…— Barak Ravid (@BarakRavid) March 24, 2026

Η είδηση αυτή δείχνει τη σημαντική ενίσχυση των στρατευμάτων στην περιοχή εν όψει μιας πιθανής χερσαίας επιχείρησης στο Ιράν από τις δυνάμεις των ΗΠΑ.

WSJ: Το Πεντάγωνο θα αναπτύξει 3.000 στρατιώτες της 82ης Αερομεταφερόμενης Μονάδας στον Κόλπο

Το Πεντάγωνο σχεδιάζει να αναπτύξει περίπου 3.000 στρατιώτες από την επίλεκτη 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία του Στρατού στη Μέση Ανατολή για να υποστηρίξουν επιχειρήσεις κατά του Ιράν, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, με γραπτή εντολή να αναμένεται τις επόμενες ώρες.

Αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στο Ιράν. Ωστόσο, η ανάπτυξη της 82ης Μονάδας ανοίγει την πόρτα στον Πρόεδρο Τραμπ για αρκετές στρατηγικές επιλογές.

Εν τω μεταξύ, το Ιράν συνέχισε την επίθεσή του στη Μέση Ανατολή, πλήττοντας το Ισραήλ καθώς και το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και τη Σαουδική Αραβία με νέες επιθέσεις , καθώς αξιωματούχοι της Τεχεράνης ανησυχούσαν ότι οι διπλωματικές προσπάθειες για την εξασφάλιση κατάπαυσης του πυρός θα μπορούσαν να αποδειχθούν παγίδα .

Οι εκτεταμένες μάχες ήρθαν μια μέρα αφότου ο Τραμπ δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός θα αναβάλει τις επιθέσεις σε ιρανικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας και ενεργειακές υποδομές για πέντε ημέρες μετά από «παραγωγικές» συνομιλίες με την Τεχεράνη. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν αρνήθηκε ότι η Τεχεράνη βρισκόταν σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ.