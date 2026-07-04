Τουρκία: Ο Ερντογάν δηλώνει ότι το Ισραήλ δεν πρέπει να καταστρέψει τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα ότι οι ειρηνευτικές προσπάθειες στη Μέση Ανατολή δεν θα μπορούσαν να επιτύχουν χωρίς την περιφερειακή υποστήριξη και ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στο Ισραήλ να “δυναμιτίσει” την ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Έχοντας δίπλα του τον Πακιστανό πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ στην Κωνσταντινούπολη, ο Ερντογάν δήλωσε: “Καμία λύση που δεν αντλεί δύναμη από τη βούληση και τις συνεισφορές των χωρών της περιοχής δεν μπορεί να είναι βιώσιμη”.

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Η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ και χώρα γειτονική του Ιράν, έχει επανειλημμένα κατηγορήσει το Ισραήλ ότι προσπαθεί να υπονομεύσει τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν στην οποία έχει διαμεσολαβητικό ρόλο το Πακιστάν, και έχει καταδικάσει τις ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα, τον Λίβανο και τη Συρία. “Παρακολουθούμε στενά τις προσπάθειες της ισραηλινής κυβέρνησης να δυναμιτίσει τη συμφωνία (ΗΠΑ-Ιράν)… Δεν πρέπει να επιτραπεί στη σημερινή ισραηλινή κυβέρνηση που είναι εθισμένη στον πόλεμο, να πνίξει ξανά τη γεωγραφία μας στη μυρωδιά της πυρίτιδας και του αίματος”, δήλωσε ο Ερντογάν.

Παράλληλα, ο Ερντογάν τόνισε ότι η Τουρκία στοχεύει στην εμβάθυνση της συνεργασίας με το Πακιστάν στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, των κρίσιμων ορυκτών, της πληροφορικής και της άμυνας, επιδιώκοντας ταυτόχρονα έναν διμερή εμπορικό στόχο ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Νωρίτερα σήμερα αξιωματούχοι και από τις δύο χώρες παρακολούθησαν ένα επιχειρηματικό συνέδριο στην Κωνσταντινούπολη. Ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ δήλωσε ότι οι τουρκικές εταιρίες θέλουν να συνεισφέρουν σε έργα στο Πακιστάν και να μοιραστούν την τεχνογνωσία της Τουρκίας στον ενεργειακό τομέα, καθώς το Πακιστάν προχωρά στον μετασχηματισμό του τομέα της ηλεκτρικής του ενέργειας.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters