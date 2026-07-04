Τραμπ για την κηδεία Χαμενεΐ: «Με μία μόνο βολή θα μπορούσαμε να τους εξοντώσουμε» – Πότε βλέπει συμφωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε νέες εμπρηστικές δηλώσεις εναντίον του Ιράν, με αφορμή τις πολυήμερες τελετές για την κηδεία του ανώτατου ηγέτη της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να εξοντώσουν την ιρανική ηγεσία με μία και μόνο στρατιωτική επίθεση, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν θα εξυπηρετούσε τον στόχο των διαπραγματεύσεων.

Μιλώντας σε εκδήλωση στο Mount Rushmore, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως η Ουάσινγκτον αποφάσισε να «παγώσει» προσωρινά τις συνομιλίες με την Τεχεράνη, ώστε να ολοκληρωθούν οι τελετές πένθους για τον Χαμενεΐ. «Τους δώσαμε μία εβδομάδα για την κηδεία. Δεν θα είχαμε κανέναν για να διαπραγματευτούμε αν τους εξοντώναμε όλους με μία μόνο βολή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι το Ιράν επιθυμεί την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία μετά το τέλος των τελετών. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών αναμένεται να επανεκκινήσουν μετά την ολοκλήρωση της εβδομάδας εθνικού πένθους.

Την ίδια ώρα, στο Ιράν βρίσκονται σε εξέλιξη πολυήμερες εκδηλώσεις για τον Αλί Χαμενεΐ, με εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες να συμμετέχουν στις πομπές στην Τεχεράνη, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι συνολικά τα επόμενα 24ωρα ο αριθμός των συμμετεχόντων θα ανέλθει σε δεκάδες εκατομμύρια. Οι τελετές πραγματοποιούνται υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και συνοδεύονται από έντονα αντιαμερικανικά και αντιισραηλινά συνθήματα.

Εκπρόσωποι της Χεζμπολάχ και της Χαμάς στην κηδεία του Χαμενεΐ στην Τεχεράνη

Εκπρόσωποι της Χεζμπολάχ του Λιβάνου και της παλαιστινιακής Χαμάς, ένοπλων ισλαμιστικών κινημάτων, συνάντησαν σήμερα τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν στην Τεχεράνη, με αφορμή την κηδεία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, μετέδωσε ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Οι δύο αντιπροσωπείες συνάντησαν χωριστά τον επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί, σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, που δεν έδωσε περισσότερα στοιχεία για το περιεχόμενο των επαφών.

Η Χεζμπολάχ εκπροσωπείται από ανώτερους αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων ο πρώην υπουργός Μοχάμεντ Φνέις, και βουλευτές, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο al-Manar, το οποίο συνδέεται με το φιλοϊρανικό κίνημα.

Εκ μέρους της Χαμάς, μέλη του πολιτικού της γραφείου ταξίδεψαν στην Τεχεράνη για την κηδεία, ανάμεσά τους ο ηγέτη της, Μοχάμεντ Νταρουίς, σύμφωνα με ανακοίνωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τον Ιούλιο του 2024, ο πολιτικός ηγέτης της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια δολοφονήθηκε σε επίθεση του Ισραήλ σε κατοικία στη βόρεια Τεχεράνη, αφότου παρέστη στην τελετή ορκωμοσίας του προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν.

Ο ιστορικός ηγέτης της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού τον Σεπτέμβριο του 2024.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Τεχεράνη παρέχει εδώ και χρόνια υποστήριξη στη Χαμάς, στη Χεζμπολάχ αλλά και στους αντάρτες Χούθι της Υεμένης, οργανώσεις που θεωρούνται “τρομοκρατικές” από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και για τον λόγο αυτό αποτελεί στόχο διεθνών κυρώσεων για “υποστήριξη στην τρομοκρατία”.

Ξένοι αξιωματούχοι απέτισαν φόρο τιμής την Παρασκευή στον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος ηγήθηκε της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν επί σχεδόν 37 χρόνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε, μαζί με μέλη της οικογένειάς του και άλλους ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα της ισραηλινοαμερικανικής επίθεσης κατά της Τεχεράνης, η οποία πυροδότησε τον περιφερειακό πόλεμο.

Σήμερα, πλήθη συγκεντρώθηκαν στη Μεγάλη Μοσαλά, θρησκευτικό και πολιτικό συγκρότημα στην ιρανική πρωτεύουσα, όπου εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του, για να αποχαιρετήσουν τον αγιατολάχ ο οποίος είχε τον τελευταίο λόγο για τους κύριους προσανατολισμούς του κράτους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε σήμερα, το υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τους πολίτες να συμμετάσχουν μαζικά στις τελετές, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί να διαρκέσουν έξι ημέρες, ώστε να “δείξουν στον κόσμο το μεγαλείο του Ιράν και τη δόξα της εθνικής ενότητας και αρχής”.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-New York Post-Reuters-CBS News