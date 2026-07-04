Άγριος καυγάς στο Ντιτρόιτ: Εργάτες πέφτουν στο κενό ενώ πάλευαν και συνέχισαν να χτυπιούνται στο έδαφος (βίντεο)

Σε άγριο καυγά μπλέχτηκαν εργάτες κατά τη διάρκεια εργασιών σε στέγη σπιτιού στο Ντιτρόιτ των ΗΠΑ, με την ένταση μεταξύ τους να ξεφεύγει σε σημείο που κατέληξαν να πέσουν από την οροφή και να συνεχίσουν τον καβγά στο έδαφος.

Στο βίντεο, το οποίο έχει καταγραφεί, διακρίνονται μέλη συνεργείου που πραγματοποιούσαν εργασίες σε κατοικία να διαπληκτίζονται πάνω στη στέγη. Η λογομαχία γρήγορα μετατρέπεται σε σωματική σύγκρουση, με σπρωξίματα και χτυπήματα λίγα εκατοστά μακριά από την άκρη.

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Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας από τους εργάτες φαίνεται να πετάει έναν συνάδελφό του από τη στέγη, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα δύο ακόμη άνδρες χάνουν την ισορροπία τους και πέφτουν στον κήπο του σπιτιού. Παρά την πτώση, σηκώνονται αμέσως και συνεχίζουν να παλεύουν στο έδαφος, προκαλώντας έκπληξη σε όσους παρακολουθούσαν τη σκηνή.

WATCH: Roofers get into a fight while working on a roof, fell to the ground during the brawl, then got back up and kept fighting. pic.twitter.com/MnPPA6pokk— Breaking911 (@Breaking911) July 3, 2026

Στο βίντεο ακούγεται ένας άνδρας που καταγράφει το περιστατικό να προσπαθεί να τους ηρεμήσει, προειδοποιώντας τους ότι οι γείτονες θα καλέσουν την αστυνομία αν δεν σταματήσουν. Λίγο αργότερα, άλλοι εργαζόμενοι παρεμβαίνουν και η ένταση εκτονώνεται.