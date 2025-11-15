Axios: Η προϋπόθεση που βάζει το Ισραήλ στην πώληση των F-35 από τις ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία

Μια προϋπόθεση βάζει το Ισραήλ στις ΗΠΑ για πώληση των F-35 στη Σαουδική Αραβία όπως μεταφέρει το Axios.

Συγκεκριμένα, αυτή είναι η πώληση των F-35 να αποτελέσει την αρχή για την εξομάλυνση των σχέσεων των δύο χωρών όπως αναφέρουν δυο Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

Ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν (MBS) αναμένεται να συναντηθεί με τον Πρόεδρο Τραμπ στον Λευκό Οίκο την Τρίτη. Η συμφωνία για τα F-35, μια συμφωνία ασφαλείας μεταξύ ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας και η πιθανή ομαλοποίηση των σχέσεων με το Ισραήλ θα είναι τα βασικά θέματα της συνάντησης.

Ο Τραμπ είπε στον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο σε τηλεφωνική επικοινωνία τον περασμένο μήνα ότι, με το τέλος του πολέμου στη Γάζα, αναμένει ότι η Σαουδική Αραβία θα προχωρήσει προς την ομαλοποίηση των σχέσεων με το Ισραήλ , ανέφερε το Axios.

«Είπαμε στην κυβέρνηση Τραμπ ότι η προμήθεια F-35 στη Σαουδική Αραβία πρέπει να υπόκειται σε εξομάλυνση των σχέσεων της Σαουδικής Αραβίας με το Ισραήλ», δήλωσε ένας Ισραηλινός αξιωματούχος.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι η παροχή από τις ΗΠΑ F-35 στη Σαουδική Αραβία χωρίς να λάβουν κανένα διπλωματικό αντάλλαγμα θα ήταν «λάθος και αντιπαραγωγικό».

«Σε αντίθεση με την προμήθεια F-35 στην Τουρκία, στην οποία αντιτιθέμεθα σθεναρά, ανησυχούμε λιγότερο για ένα τέτοιο σύστημα όπλων στη Σαουδική Αραβία, εάν αποτελεί μέρος μιας περιφερειακής συνεργασίας για την ασφάλεια στο πλαίσιο των Συμφωνιών του Αβραάμ, όπως έχουμε κάνει με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα», δήλωσε ένας δεύτερος Ισραηλινός αξιωματούχος.