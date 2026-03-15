Αραγτσί: Η Τεχεράνη “δεν βλέπει κανέναν λόγο να διαπραγματευτεί” με τις ΗΠΑ

Το Ιράν «δεν βλέπει κανέναν λόγο να διαπραγματευτεί» με τις ΗΠΑ, διαβεβαίωσε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αραγτσί, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως η Τεχεράνη θέλει «να συνάψει μια συμφωνία» για τον τερματισμό του πολέμου, σε μια συνέντευξη που προβλήθηκε σήμερα.

«Δεν βλέπουμε κανέναν λόγο να διαπραγματευτούμε με τους Αμερικανούς, διότι συνομιλούσαμε με εκείνους όταν αποφάσισαν να μας επιτεθούν και αυτή ήταν η δεύτερη φορά» που αυτό συνέβη, υπογράμμισε ο Αραγτσί, ο οποίος παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή “Face the Nation” του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου CBS.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας αναφερόταν στην αμερικανική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2025, εν μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

«Δεν ζητήσαμε ποτέ μια κατάπαυση του πυρός και επιπλέον δεν ζητήσαμε ποτέ διαπραγματεύσεις», μετά την έναρξη του πολέμου την 28η Φεβρουαρίου από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, πρόσθεσε, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου.

«Το Ιράν θέλει να συνάψει μια συμφωνία και εγώ δεν θέλω να το κάνω, διότι οι όροι της συμφωνίας δεν είναι ακόμα αρκετά καλοί», δήλωσε πρόσφατα ο Ντόναλντ Τραμπ στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC.

Ο Ιρανός υπουργός επιβεβαίωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να επιτρέψει σε πλοία ορισμένων χωρών να χρησιμοποιήσουν το Στενό του Χορμούζ.

«Επικοινώνησαν μαζί μας χώρες που θέλουν μια ασφαλή διέλευση για τα πλοία τους», σημείωσε, χωρίς να αποκαλύψει τις χώρες αυτές.

Αραγτσί: “Κλειστά τα Στενά του Ορμούζ μόνο για τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους”

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, σε συνέντευξη του στο Al-Araby Al-Jadeed, ξεκαθάρισε πώς ο νέος ανώτατος ηγέτης, Μοτζταμπά Χαμενεΐ είναι ζωντανός και «ετοιμοπόλεμος» για τη διακυβέρνηση της χώρας του.

Η δήλωση του Αραχτσί έρχεται λίγες ώρες μετά την αναφορά του Ντόναλντ Τραμπ στις φήμες για το ότι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ σκοτώθηκε σε κάποιον ισραηλινό – αμερικανικό βομβαρδισμό, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ξεκαθάρισε πως η υγεία του είναι σε άριστη κατάσταση και διαχειρίζεται πλήρως τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο που μπήκε στην 3η του εβδομάδα.

Ο Αραγτσί ξεκαθάρισε πως το Ιράν δεν έχει επιτεθεί σε κατοικημένες περιοχές αλλά σε βάσεις που συνδέονται με τις ΗΠΑ, αφήνοντας υπόνοιες πως το Ισραήλ κρύβεται πίσω από τις επιθέσεις σε χώρες του Κόλπου ώστε να υπονομευτούν οι σχέσεις τους με το Ιράν.

Ταυτόχρονα έστειλε σαφές μήνυμα σε Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου πως αν οι ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν βρεθούν στον στόχο των επιθέσεων, τότε η Τεχεράνη θα χτυπήσει εγκαταστάσεις αμερικανικών εταιρειών στη Μέση Ανατολή.

Σχετικά με το τέλος του πολέμου, διαβεβαίωσε πως θα εξαρτηθεί από τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα δοθούν αλλά και με την καταβολή αποζημίωσης. Τόνισε πως το Ιράν χαιρετίζει οποιαδήποτε πρωτοβουλία οδηγήσει σε ένα δίκαιο τέλος.

Διευκρίνισε μάλιστα πως θα ήταν ανεπανόρθωτο λάθος η κατάληψη του νησιού Χαργκ. Σχετικά με το «μπλόκο» στα Στενά του Ορμούζ, τόνισε πως παραμένουν ανοιχτά για όλους αλλά όχι για τα αμερικανικά πλοία και τους συμμάχους τους.

Στο τέλος έδωσε το μήνυμα πως το Ιράν βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Ομάν και τις γειτονικές χώρες.