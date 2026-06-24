Διπλό φονικό στο Αίγιο: Δεν εντοπίστηκε DNA του 65χρονου Ιταλού – Πού στρέφονται οι έρευνες των Αρχών

Σε γρίφο για δυνατούς λύτες μετατρέπεται η υπόθεση της διπλής δολοφονίας με θύματα μια 50χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο τους στο Αίγιο.

Αν και ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας παραμένει στο κάδρο των αρχών ως ο βασικός ύποπτος, έχοντας μάλιστα ασκηθεί εις βάρος του ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρρο, τα εργαστηριακά ευρήματα προκαλούν σοβαρά ερωτηματικά και δυσχεραίνουν το έργο των αρχών για την πλήρη διαλεύκανση του εγκλήματος.

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Τα αναπάντεχα αποτελέσματα των εργαστηρίων

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι έρευνες των διωκτικών αρχών προσκρούουν στην απουσία ενοχοποιητικών στοιχείων για τον 65χρονο.

Συγκεκριμένα, δεν έχει εντοπιστεί γενετικό υλικό (DNA) ή δακτυλικό αποτύπωμα του Ιταλού κατηγορούμενου σε κανένα από τα πειστήρια του εγκλήματος.

Παράλληλα, κάτω από τα νύχια της 50χρονης μητέρας ανιχνεύθηκε αποκλειστικά και μόνο το DNA του 26χρονου γιου της.

Μάλιστα, στο όπλο με το οποίο πυροβολήθηκε ο νεαρός, ταυτοποιήθηκε γενετικό υλικό της μητέρας, του ίδιου του 26χρονου, καθώς και ενός τρίτου, άγνωστου μέχρι στιγμής προσώπου, το οποίο δεν ανήκει στον κατηγορούμενο.

Παράλληλα, προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι οι κηλίδες αίματος περιορίζονται αποκλειστικά στο δωμάτιο όπου εντοπίστηκαν οι σοροί, χωρίς να υπάρχουν ίχνη σε κανέναν άλλο χώρο της οικίας.

Τα κρίσιμα ερωτήματα που αναζητούν απαντήσεις

Με τα νέα δεδομένα να ανατρέπουν τις αρχικές βεβαιότητες, οι Αρχές προσπαθούν να ανασυνθέσουν το παζλ της τραγωδίας.

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Τα θύματα βρέθηκαν νεκρά στο δωμάτιο του νεαρού φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, με τους ερευνητές να εστιάζουν πλέον σε δύο βασικούς άξονες.

Αρχικά, εξετάζεται εξονυχιστικά ο λόγος για τον οποίο ο 26χρονος επέστρεψε στο πατρικό του σπίτι στον Λόγγο Αιγίου, αν δηλαδή επρόκειτο για μια τυπική επίσκεψη ή αν υπήρχε κάποιο σοβαρό οικογενειακό ζήτημα που έχρηζε άμεσης επίλυσης.

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Παράλληλα, μπαίνουν στο μικροσκόπιο οι ισχυρισμοί του 65χρονου συλληφθέντα περί ύπαρξης προβλημάτων ψυχικής υγείας εντός της οικογένειας.

Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο, καθώς οι καταθέσεις από το στενό συγγενικό και φιλικό περιβάλλον των θυμάτων, σε συνδυασμό με την περαιτέρω ανάλυση των εργαστηριακών δεδομένων, αναμένεται να ρίξουν φως στα σκοτεινά σημεία της υπόθεσης και να καθορίσουν την πορεία των ερευνών.