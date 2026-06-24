Αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό ο ΜακΚίσικ – «Θα είναι πάντα κομμάτι μου»

Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αναμένεται να αποτελέσει ο Σακίλ ΜακΚίσικ, ο οποίος με ανάρτησή του αποχαιρέτησε τους Πειραιώτες.

Συγκεκριμένα, όπως υποστήριξε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Ολυμπιακός θα είναι για πάντα κομμάτι του.

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Αναλυτικά:

“ΕΠΤΑ ΣΕΖΟΝ. ΜΙΑ ΦΑΝΕΛΑ. ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ.

Ο Πειραιάς μου έδωσε κάτι περισσότερο από μια ομάδα. Μου έδωσε μια οικογένεια.

Σας ευχαριστώ που με αγκαλιάσατε από την πρώτη μέρα και κάνατε την Ελλάδα το σπίτι μου και της οικογένειάς μου. Οι αναμνήσεις, τα πρωταθλήματα, τα Final Four και κάθε στιγμή με τα κόκκινα και λευκά θα με συνοδεύουν για πάντα.

Για επτά σεζόν φόρεσα με υπερηφάνεια το νούμερο 77 και έδωσα τα πάντα για τον σύλλογο, την πόλη και τους οπαδούς.

Ό,τι κι αν φέρει το μέλλον, ο Ολυμπιακός θα είναι πάντα κομμάτι μου.

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Σας ευχαριστώ από καρδιάς.

Ολυμπιακός για πάντα”.