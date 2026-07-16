Βρετανία: 18χρονος χωρίς δίπλωμα παρέσυρε 84χρονο με το αυτοκίνητο και μετά πήγε σπίτι να φάει πίτσα (Βίντεο)

Σοκάρει η κίνηση ενός 18χρονου να παρασύρει έναν 84χρονο με το αυτοκίνητο του στη Βρετανία, ενώ στη συνέχεια πήγε στο σπίτι του για να φάει πίτσα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Dailymail ο 18χρονος καυχήθηκε στον φίλο του ότι αγόρασε ένα «θηρίο» και πέρασε με κόκκινο φανάρι προτού χτυπήσει έναν συνταξιούχο.

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Ο 18χρονος Σόνι Χόρσφολ ανέβηκε στο πεζοδρόμιο αφού έχασε τον έλεγχο του καινούριου του Audi A4 και έπεσε πάνω στον 84χρονο Έντι, ο οποίος περπατούσε κατά μήκος του δρόμου το βράδυ της 22ας Απριλίου φέτος.

Σοκαριστικά, μετά τη σύγκρουση, ο έφηβος δεν σταμάτησε το όχημα για να καλέσει ασθενοφόρο ή να ελέγξει την κατάσταση του Έντι, ο οποίος έμεινε σοβαρά τραυματισμένος στο πεζοδρόμιο.

Αντ’ αυτού, παρήγγειλε μια πίτσα από ένα τοπικό εστιατόριο για πακέτο και έστειλε ένα φωνητικό σημείωμα στον φίλο του λέγοντας ότι μόλις είχε «συντρίψει» έναν άντρα.

Ο σεφ είπε στον φίλο του: «Μόλις ανέβηκα το πεζοδρόμιο με το τράβηγμα. Ξέρεις τι χτύπησα. Συγγνώμη φίλε, τρώω πίτσα».

Συνέχισε: «Αδερφέ, ο άντρας χτυπήθηκε. Νομίζω ότι τον σκότωσα εγώ, εγώ αδερφέ, ουάου».

Ο Χόρσφολ είπε επίσης ότι «έκρυψε το κλειδί πανικόβλητος» και «κατέστρεψε δύο σπίτια» μετά την φρικτή σύγκρουση, η οποία καταγράφηκε σε κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.

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Το θύμα, ο Έντι, υπέστη πολλαπλά κατάγματα πυέλου και κατάγματα στην πλάτη και το δεξί του πόδι κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στο Ρέντκαρ του Βόρειου Γιορκσάιρ.

Νοσηλεύτηκε σε μονάδα εντατικής θεραπείας για σχεδόν μια εβδομάδα, αφότου η κατάστασή του επιδεινώθηκε.

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Ένα δικαστήριο άκουσε ότι ο Horsfall, από το Kirkbymoorside του North Yorkshire, είχε αποκλειστεί από το δικαίωμα οδήγησης και ήταν ανασφάλιστος τη στιγμή που άρχισε να οδηγεί επικίνδυνα γύρω από το Redcar με το νέο του αυτοκίνητο.

Είχε στην κατοχή του το όχημα λίγες ώρες πριν από τη σύγκρουση και καταγράφηκε στην κάμερα να οδηγεί απερίσκεπτα στην περιοχή, ξεπερνώντας επικίνδυνα άλλα αυτοκίνητα και παραβιάζοντας τα κόκκινα φανάρια.

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Γύρισε επίσης αρκετά βίντεο ενώ οδηγούσε, τα οποία αργότερα ανακαλύφθηκαν από την αστυνομία.

Ο Χόρσφολ δήλωσε ένοχος για πρόκληση σοβαρού τραυματισμού λόγω επικίνδυνης οδήγησης, οδήγηση ενώ είχε αποκλειστεί από το δίπλωμα οδήγησης και χωρίς ασφάλιση, καθώς και για παράλειψη στάσης μετά από τροχαίο ατύχημα.

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Καταδικάστηκε σε φυλάκιση τριών ετών και σε απαγόρευση οδήγησης για τέσσερα χρόνια από το Δικαστήριο του Ντάραμ την Τετάρτη.

Μετά από μια σοβαρή χειρουργική επέμβαση, ο Έντι – ο οποίος κάποτε ήταν εντελώς ανεξάρτητος – εξακολουθεί να υποφέρει από πόνους στα πόδια και αναρρώνει αργά. Πλέον μπορεί να περπατήσει για μικρές αποστάσεις χρησιμοποιώντας ένα περιπατητήρα.

Σε μια δήλωση ως θύμα, ο Έντι είπε στο δικαστήριο: «Από το περιστατικό, αναρωτιέμαι αν θα νιώσω ποτέ ξανά πραγματικά ασφαλής, ακόμα και όταν περπατάω στο πεζοδρόμιο».

«Αυτό το περιστατικό προκάλεσε καταστροφικούς σωματικούς τραυματισμούς, αλλά ο αντίκτυπός του υπερβαίνει κατά πολύ τους ίδιους τους τραυματισμούς.»

«Μου έχει αφαιρέσει την αυτοπεποίθηση, το αίσθημα ασφάλειας, την ανεξαρτησία μου και, σε μεγάλο βαθμό, την αξιοπρέπειά μου».

«Η απώλεια της ανεξαρτησίας και της αξιοπρέπειάς μου είναι κάτι με το οποίο δυσκολεύομαι να αποδεχτώ καθημερινά.»