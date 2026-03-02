Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
«Ανεπηρέαστες οι σχέσεις με την Κύπρο παρά την κρίση» λέει η Πρεσβεία του Ιράν στην Λευκωσία

«Προσηλωμένες οι δυο πλευρές για να παραμείνουν ενωμένοι οι δεσμοί»

Γεράσιμος Λυμπέρης

Στο γεγονός ότι παρά την κρίση οι διμερείς σχέσεις με την Κύπρο παραμένουν ισχυρές και ανεπηρέαστες στάθηκε η πρεσβεία του Ιράν στη Λευκωσία.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζει οι «δυο χώρες απολαμβάνουν διαχρονικά πολύ θετικές σχέσεις, χωρίς εντάσεις ή διαφωνίες». Παράλληλα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση οι δυο πλευρές είναι προσηλωμένες στο να παραμείνουν ενωμένοι οι δεσμοί και να ενισχυθούν.

Από εκεί και πέρα, τονίζει ότι η Τεχεράνη στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ λειτουργεί αποκλειστικά αμυντικά και «αποτελεί πηγή εθνικής υπερηφάνειας για το Ιράν το γεγονός ότι ουδέποτε ξεκίνησε επιθετική ενέργεια κατά οποιασδήποτε χώρας».

