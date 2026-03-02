«Ανεπηρέαστες οι σχέσεις με την Κύπρο παρά την κρίση» λέει η Πρεσβεία του Ιράν στην Λευκωσία

Στο γεγονός ότι παρά την κρίση οι διμερείς σχέσεις με την Κύπρο παραμένουν ισχυρές και ανεπηρέαστες στάθηκε η πρεσβεία του Ιράν στη Λευκωσία.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζει οι «δυο χώρες απολαμβάνουν διαχρονικά πολύ θετικές σχέσεις, χωρίς εντάσεις ή διαφωνίες». Παράλληλα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση οι δυο πλευρές είναι προσηλωμένες στο να παραμείνουν ενωμένοι οι δεσμοί και να ενισχυθούν.

Από εκεί και πέρα, τονίζει ότι η Τεχεράνη στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ λειτουργεί αποκλειστικά αμυντικά και «αποτελεί πηγή εθνικής υπερηφάνειας για το Ιράν το γεγονός ότι ουδέποτε ξεκίνησε επιθετική ενέργεια κατά οποιασδήποτε χώρας».