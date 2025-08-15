Αλάσκα: Ρούμπιο και Γουίτκοφ θα συμμετάσχουν στη συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν

Η προγραμματισμένη κατ’ ιδίαν συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Πούτιν είναι πλέον τριμερής, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου στην Αλάσκα.

Ο Τραμπ θα συνοδεύεται από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ.

Στο γεύμα που θα ακολουθήσει τη συνάντηση, θα παραστούν οι Ρούμπιο, Γουίτκοφ, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και η επικεφαλής του προσωπικού του Τραμπ, Σούζι Γουάιλς.