Αλάσκα: Ρούμπιο και Γουίτκοφ θα συμμετάσχουν στη συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν

Τι αναφέρει ο Λευκός Οίκος

Consolidated News Photos (CNP) POOL
DEBATER NEWSROOM

Η προγραμματισμένη κατ’ ιδίαν συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Πούτιν είναι πλέον τριμερής, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου στην Αλάσκα.

Ο Τραμπ θα συνοδεύεται από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ.

Στο γεύμα που θα ακολουθήσει τη συνάντηση, θα παραστούν οι Ρούμπιο, Γουίτκοφ, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και η επικεφαλής του προσωπικού του Τραμπ, Σούζι Γουάιλς.

Αλάσκα: Καρέ καρέ η ιστορική χειραψία ανάμεσα στον Τραμπ και τον Πούτιν – Η κοινή αποχώρηση τους (Βίντεο)
Ιδιαίτερα θερμή ήταν η συνάντηση στο αεροδρόμιο της στρατιωτικής βάσης στην Αλάσκα ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Τον Ρώσο πρόεδρο υποδέχτηκε ο Αμερικανός ομόλογός του. Οι δύο ηγέτες είχαν θερμή χειραψία και ολιγόλεπτη συνομιλία πάνω στο κόκκινο χαλί πριν από τη σύνοδο. 🇺🇸🇷🇺 | #ULTIMAHORA Trump y Putin viajan juntos en 'La […]

