Αλάσκα: Προσγειώθηκε το αεροσκάφος του Τραμπ – LIVE οι εξελίξεις από την ιστορική συνάντηση με τον Πούτιν

Τα βλέμματα όλου του πλανήτη είναι στραμμένα στην Αλάσκα όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συναντιέται με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η συνάντηση κορυφής του προέδρου Τραμπ με τον ομόλογό του της Ρωσίας θα γίνει στις 11:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδος) σήμερα στο Άνκορατζ, στην Αλάσκα, με τον τερματισμό στον πόλεμο στην Ουκρανία να είναι το θέμα που θα συζητηθεί ανάμεσα στις δυο πλευρές.

Το τετ-α-τετ του Τραμπ με τον Πούτιν θα πραγματοποιηθεί στην αεροπορική βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον κοντά στο Άνκορατζ, παρουσία μόνο των διερμηνέων τους, και οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στη «διευθέτηση της ουκρανικής κρίσης» καθώς και σε διμερή ζητήματα, δήλωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου σε θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ. Θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας με τις αντιπροσωπείες των δύο χωρών. Οι πρόεδροι ΗΠΑ και Ρωσίας θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου, την πρώτη μετά το 2018 στο Ελσίνκι.

Ντόναλντ Τραμπ: Δεν υπάρχει τίποτα “δεσμευτικό” στη συνάντηση με τον Πούτιν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι δεν γνωρίζει τι θα έκανε επιτυχημένη τη σύνοδο που θα έχει με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, λέγοντας ότι θέλει να δει μια εκεχειρία.

Όταν ρωτήθηκε τι θα έκανε επιτυχημένη τη συνάντηση, δήλωσε σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One: “Δεν μπορώ να σας το πω αυτό. Δεν ξέρω. Δεν υπάρχει τίποτα δεσμευτικό. Θέλω ορισμένα πράγματα. Θέλω μια εκεχειρία”.

“Θέλω να δω μια εκεχειρία γρήγορα… Δεν θα είμαι ευχαριστημένος εάν δεν γίνει αυτό σήμερα”, είπε, προσθέτοντας ότι η Ευρώπη και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συμμετάσχουν επίσης. “Θέλω να σταματήσουν οι σκοτωμοί”.

Κρεμλίνο: Αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο για τριμερής συνάντηση

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ενόψει της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα για την Ουκρανία ότι θα ήταν δυνατή μια επακόλουθη τριμερής συνάντηση εάν οι συνομιλίες μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ φέρουν αποτελέσματα, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να διαρκέσουν “τουλάχιστον 6 με 7 ώρες” συνολικά συμπεριλαμβανομένης της συνάντησης και της κοινής συνέντευξης Τύπου.

Δήλωσε επίσης ότι και οι βοηθοί τους θα συμμετάσχουν σε κατ΄ιδίαν συναντήσεις όπως αναμένεται να πραγματοποιηθούν, μετέδωσαν τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

“Συνολικά, μπορούμε να αναμένουμε ότι αυτό θα διαρκέσει τουλάχιστον 6 με 7 ώρες”, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στη ρωσική κρατική τηλεόραση, εξηγώντας ότι οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν κατ’ ιδίαν, πριν από διευρυμένες διαπραγματεύσεις μεταξύ των αντιπροσωπειών τους και στη συνέχεια την κοινή συνέντευξη Τύπου.