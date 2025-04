Η ιδιαίτερη περίπτωση δύο δίδυμων γυναικών στην Αυστραλία, που έχουν αξιοσημείωτο συγχρονισμό την ώρα που μιλάνε, έχει προκαλέσει εντύπωση, από τη στιγμή που έγιναν γνωστές μετά από τηλεοπτική τους εμφάνιση.

Συγκεκριμένα, οι δίδυμες από την Αυστραλία, που τις αποκαλούν «In-sync twins», έγιναν γνωστές όταν μετά από μια κλοπή αυτοκινήτου με την μητέρα τους να βρίσκεται σε κίνδυνο βγήκαν σε τηλεοπτικό δίκτυο προκειμένου να περιγράψουν όσα βίωσαν. Αυτό που έγινε ήταν μοναδικό! Μιλούσαν σχεδόν ταυτόχρονα και περιέγραφαν με τα ίδια λόγια το περιστατικό.

