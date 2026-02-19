Σύλληψη Άντριου για το σκάνδαλο Επστάιν: Αντιμέτωπος μέχρι και με ισόβια ο έκπτωτος πρίγκιπας

Αντιμέτωπος μέχρι και με ισόβια είναι ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου μετά την σύλληψη του με την κατηγορία για παράβαση καθήκοντος το πρωί της Πέμπτης (19/2).

Ειδικότερα, σε μία εξέλιξη που γίνεται πρώτη φορά στην σύγχρονη εποχή της Βρετανίας αστυνομικοί της υπηρεσίας Thames Valley προχώρησαν στη σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν – Γουίνδσορ στο κτήμα Σάντρινγκχαμ. Αυτή ήταν η πρώτη σύλληψη ανώτερου μέλους της βασιλικής οικογένειας από το 1647 και τον Κάρολο Α’.

Ο 66χρονος συνελήφθη με την υποψία «ανάρμοστης συμπεριφοράς σε δημόσιο αξίωμα» μετά τις αποκαλύψεις των αρχείων Επστάιν που αφορά την διαβίβαση ευαίσθητων πληροφοριών στον Επστάιν κατά τη θητεία του ως ειδικός απεσταλμένος εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σε ανακοίνωσή της, η Αστυνομία της Thames Valley επιβεβαίωσε ότι «συνελήφθη άνδρας περίπου 60 ετών από το Νόρφολκ για υποψία ανάρμοστης συμπεριφοράς σε δημόσιο αξίωμα» και ότι διενεργούνται έρευνες σε διευθύνσεις στο Μπέρκσαϊρ, όπου βρίσκεται το Κάστρο του Γουίνδσορ, και στο Νόρφολκ, όπου ο αδελφός του Καρόλου διέμενε εντός βασιλικού κτήματος.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε ανήμερα των 66ων γενεθλίων του.

Ο Άντριου καταγγέλθηκε στην αστυνομία από την οργάνωση κατά της μοναρχίας Republic έπειτα από τη δημοσιοποίηση περισσοτέρων από τριών εκατομμυρίων σελίδων από μια σειρά εγγράφων που σχετίζονται με τον Αμερικανό χρηματιστή, ο οποίος καταδικάστηκε το 2008 για εξώθηση ανηλίκου στην πορνεία και το 2019 βρέθηκε νεκρός μέσα στο κελί του.

Τα έγγραφα αυτά αφήνουν να εννοηθεί ότι ο Άντριου είχε προωθήσει το 2010 στον Έπσταϊν εκθέσεις σχετικά με το Βιετνάμ, τη Σιγκαπούρη και άλλες περιοχές τις οποίες είχε επισήμως επισκεφθεί.

Λίγες ώρες προτού ανακοινωθεί η σύλληψη, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ερωτηθείς για τον αδερφό του Βρετανού μονάρχη, δήλωνε στο BBC Breakfast ότι «κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου».

Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, το τρίτο παιδί της εκλιπούσης βασίλισσας Ελισάβετ, ανέκαθεν αρνούνταν ότι διέπραξε κάτι μεμπτό σε σχέση με τον Έπσταϊν και έχει πει ότι μετανιώνει για τη φιλία του μαζί του.

Μετά τη σύλληψη, ο Άντριου τέθηκε υπό αστυνομική κράτηση. Σύμφωνα με τη βρετανική νομοθεσία, μπορεί να παραμείνει κρατούμενος χωρίς απαγγελία κατηγορίας έως 24 ώρες, με δυνατότητα παράτασης έως 96 ώρες κατόπιν δικαστικής έγκρισης. Στη συνέχεια, οι αρχές οφείλουν είτε να του απαγγείλουν κατηγορίες είτε να τον αφήσουν ελεύθερο, ενδεχομένως με περιοριστικούς όρους.

Κατά τη διάρκεια της κράτησης, ο συλληφθείς έχει δικαίωμα νομικής εκπροσώπησης και σιωπής. Σε περίπτωση ανάκρισης, οποιαδήποτε δήλωσή του μπορεί να διαβιβαστεί στην Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος (CPS), η οποία και θα αποφασίσει εάν θα ασκηθεί δίωξη.

Το αδίκημα της «ανάρμοστης συμπεριφοράς σε δημόσιο αξίωμα» θεωρείται από τα σοβαρότερα στο βρετανικό δίκαιο και επισύρει ποινή έως και ισόβια κάθειρξη.

Βασιλιάς Κάρολος: “Ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει την πορεία του”

Την πρώτη του δήλωση έκανε το μεσημέρι της Πέμπτης 19/2 ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ σχετικά με τη σύλληψη του νεότερου αδελφού του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του εκλιπόντα σεξουαλικού εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν.

«Πληροφορήθηκα με βαθιά ανησυχία τις εξελίξεις σχετικά με τον Αντριου Μαουντμπάτεν – Γουίδσορ και την υποψία παράβασης καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα», ανέφερε ο Κάρολος σε γραπτή ανακοίνωσή του και πρόσθεσε:

«Αυτό που ακολουθεί τώρα είναι η πλήρης, δίκαιη και αρμόζουσα διαδικασία με την οποία το ζήτημα αυτό διερευνάται με τον κατάλληλο τρόπο και από τις αρμόδιες αρχές. Σε αυτό, όπως έχω ήδη πει, έχουν την πλήρη και αμέριστη υποστήριξη και συνεργασία μας».

«Επιτρέψτε μου να δηλώσω ξεκάθαρα: ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει την πορεία του. Καθώς η διαδικασία αυτή συνεχίζεται, δεν θα ήταν σωστό εκ μέρους μου να κάνω περαιτέρω σχόλια σχετικά με το θέμα αυτό», τόνισε και συμπλήρωσε:

«Η οικογένειά μου και εγώ θα συνεχίσουμε να εκτελούμε το καθήκον και προσφέρουμε την υπηρεσία μας προς όλους εσάς».

Η ανακοίνωση της βρετανικής αστυνομίας για τη σύλληψη του Άντριου

«Στο πλαίσιο της έρευνας, σήμερα (19/2) προχωρήσαμε στη σύλληψη άνδρα ηλικίας περίπου εξήντα ετών από το Νόρφολκ, ως υπόπτου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος (misconduct in public office), και διενεργούμε έρευνες σε διευθύνσεις στο Μπέρκσαϊρ και στο Νόρφολκ.

Ο άνδρας παραμένει επί του παρόντος υπό αστυνομική κράτηση.

Δεν θα προβούμε στη δημοσιοποίηση της ταυτότητας του συλληφθέντος, σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες οδηγίες. Παρακαλείστε επίσης να λάβετε υπόψη ότι η υπόθεση βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη, συνεπώς θα πρέπει να επιδεικνύεται προσοχή σε οποιαδήποτε δημοσίευση, ώστε να αποφεύγεται το ενδεχόμενο προσβολής της δικαστικής διαδικασίας.

Ο Βοηθός Αρχηγός Αστυνομίας, Oliver Wright, δήλωσε: “Κατόπιν ενδελεχούς αξιολόγησης, έχουμε πλέον κινήσει έρευνα σχετικά με την εν λόγω καταγγελία για κατάχρηση δημόσιας εξουσίας.

Είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε την ακεραιότητα και την αντικειμενικότητα της έρευνάς μας, καθώς συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας για τη διερεύνηση του φερόμενου αδικήματος.

Κατανοούμε το σημαντικό δημόσιο ενδιαφέρον για την υπόθεση και θα παρέχουμε ενημερώσεις στον κατάλληλο χρόνο”».