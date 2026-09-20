Γερμανία: Στις κάλπες Βερολίνο και Μεκλεμβούργο – Νέο τεστ για Μερτς και AfD

Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, οι ψηφοφόροι στο Βερολίνο και το Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, σε δύο κρατιδιακές εκλογές που έχουν αποκτήσει πολιτική σημασία πολύ μεγαλύτερη από τα γεωγραφικά τους όρια.

Περίπου 2,5 εκατομμύρια ψηφοφόροι έχουν δικαίωμα ψήφου στη γερμανική πρωτεύουσα και σχεδόν 1,3 εκατομμύρια στο βορειοανατολικό κρατίδιο. Οι κάλπες άνοιξαν στις 08:00 και κλείνουν στις 18:00 τοπική ώρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι εκλογές διεξάγονται δύο εβδομάδες μετά την ισχυρή επίδοση της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) στη Σαξονία-Άνχαλτ και αποτελούν νέο πολιτικό τεστ τόσο για την ίδια όσο και για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και το CDU.

Μεκλεμβούργο: AfD και SPD στη μεγάλη μάχη

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στρέφεται στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, όπου οι τελευταίες δημοσκοπήσεις καταγράφουν σημαντική ενίσχυση της AfD.

Στην τελευταία έρευνα του Infratest dimap για την ARD, η AfD καταγραφόταν στο 38%, έναντι 33% του SPD της πρωθυπουργού Μανουέλα Σβέσιγκ.

Ακολουθούσαν η Αριστερά με 9% και το CDU με μόλις 7%, ενώ οι Πράσινοι βρίσκονταν ακριβώς στο όριο εισόδου του 5%. Η συγκεκριμένη δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε από τις 7 έως τις 9 Σεπτεμβρίου σε 1.556 ψηφοφόρους και είχε περιθώριο στατιστικού σφάλματος περίπου 2-3 ποσοστιαίων μονάδων.

Η σύγκριση με τις προηγούμενες εκλογές είναι χαρακτηριστική: το 2021 η AfD είχε συγκεντρώσει 16,7%, ενώ το SPD είχε επικρατήσει με 39,6%.

Επικεφαλής της AfD είναι ο Λάιφ-Έρικ Χολμ, ενώ το SPD επιχειρεί να διατηρήσει την πρωθυπουργία με τη Μανουέλα Σβέσιγκ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ίδια η Σβέσιγκ διατηρεί πάντως ισχυρό προσωπικό προβάδισμα έναντι του αντιπάλου της: στην ίδια έρευνα, σε υποθετική απευθείας εκλογή πρωθυπουργού, το 59% επέλεγε τη Σβέσιγκ και το 28% τον Χολμ.

Στο 7% το CDU – Ιδιαίτερα δύσκολη κάλπη για τον Μερτς

Για το CDU, το Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία εξελίσσεται σε μία από τις δυσκολότερες εκλογικές αναμετρήσεις των τελευταίων ετών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μέτρηση της ARD το τοποθετούσε στο 7%, έναντι 13,3% που είχε λάβει το 2021.

Η εξέλιξη παρακολουθείται στενά και σε ομοσπονδιακό επίπεδο, καθώς έρχεται μετά την εκλογική άνοδο της AfD σε άλλα ανατολικά κρατίδια και ενώ ο Φρίντριχ Μερτς αντιμετωπίζει αυξημένη πολιτική πίεση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το AP χαρακτηρίζει τις δύο σημερινές εκλογές σημαντικό τεστ για την πολιτική του θέση και την ικανότητά του να προωθήσει τις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησής του.

Βερολίνο: Μάχη CDU και Αριστεράς για την πρωτιά

Εντελώς διαφορετικό είναι το πολιτικό σκηνικό στο Βερολίνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τελευταία δημοσκόπηση του Infratest dimap για την ARD κατέγραφε τέσσερα κόμματα σχετικά κοντά μεταξύ τους:

Αριστερά (Die Linke): 21%

CDU: 20%

AfD: 18%

Πράσινοι: 16%

SPD: 12%

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 7 έως τις 9 Σεπτεμβρίου σε 1.527 ψηφοφόρους και, όπως επισημαίνει η ίδια η ARD, αποτυπώνει τις τάσεις της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου και δεν αποτελεί πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος.

Η Ελίφ Εράλπ απέναντι στον Στέφαν Έβερς

Κεντρικά πρόσωπα της αναμέτρησης είναι η Ελίφ Εράλπ της Αριστεράς και ο Στέφαν Έβερς του CDU.

Η Εράλπ διεκδικεί την πρωτιά με έμφαση, μεταξύ άλλων, στο οξύ στεγαστικό πρόβλημα της γερμανικής πρωτεύουσας.

Το ζήτημα της κατοικίας έχει αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα στο Βερολίνο, όπου περίπου το 85% των νοικοκυριών ζει σε ενοικιαζόμενη κατοικία και, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται ο Guardian, τα ζητούμενα ενοίκια έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από το 2014.

Απέναντί της βρίσκεται ο Στέφαν Έβερς, ο οποίος ανέλαβε την υποψηφιότητα του CDU μετά την αποχώρηση του απερχόμενου κυβερνώντος δημάρχου Κάι Βέγκνερ από την κούρσα.

Ο Βέγκνερ εγκατέλειψε την προσπάθεια επανεκλογής τον Ιούλιο, έπειτα από την πολιτική πίεση που προκάλεσαν οι αποκαλύψεις γύρω από τη διαχείρισή του κατά τη μεγάλη διακοπή ηλεκτροδότησης στο Βερολίνο.

Γιατί οι δύο κάλπες έχουν εθνική σημασία

Οι σημερινές αναμετρήσεις πραγματοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία η γερμανική πολιτική σκηνή βρίσκεται σε έντονη αναδιάταξη.

Η AfD καταγράφει αυξημένα ποσοστά, ιδιαίτερα στα ανατολικά κρατίδια, ενώ τα παραδοσιακά κόμματα αναζητούν τρόπο να αντιμετωπίσουν τη μετατόπιση του εκλογικού σώματος χωρίς να εγκαταλείψουν τη λεγόμενη «Brandmauer», το πολιτικό «τείχος» που αποκλείει κυβερνητικές συνεργασίες με την AfD.

Το ζήτημα αυτό έχει επανέλθει δυναμικά μετά τις τελευταίες εκλογικές επιδόσεις της AfD και αποτελεί ήδη αντικείμενο δημόσιας συζήτησης στη Γερμανία.

Το DEBATER έχει αναλύσει το δίλημμα στο DEBATE για το εάν τα υπόλοιπα γερμανικά κόμματα πρέπει να συνεργαστούν με την AfD, ενώ η πρόσφατη εκλογική επίδοση του κόμματος στη Σαξονία-Άνχαλτ έχει εντείνει τη σχετική συζήτηση.

Στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία το ερώτημα είναι εάν η AfD θα επιβεβαιώσει τη μεγάλη δημοσκοπική άνοδο και ποιοι κυβερνητικοί συσχετισμοί θα προκύψουν.

Στο Βερολίνο, αντίθετα, η αναμέτρηση είναι περισσότερο κατακερματισμένη, με CDU και Αριστερά να διεκδικούν την πρωτιά και AfD και Πράσινους να ακολουθούν σε σχετικά μικρή απόσταση.

Οι πρώτες ασφαλείς ενδείξεις για το αποτέλεσμα αναμένονται μετά το κλείσιμο της κάλπης στις 18:00 ώρα Γερμανίας, 19:00 ώρα Ελλάδας.