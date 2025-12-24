Τουρκία: Ελληνίδα αεροσυνοδός ανάμεσα στα θύματα από τη συντριβή του αεροσκάφους με τον Λίβυο στρατηγό (βίντεο)

Δραματική τροπή παίρνει η υπόθεση της συντριβής του αεροσκάφους στην Τουρκία το βράδυ της Τρίτης, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και ένα ελληνικό όνομα.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ανάμεσα στους νεκρούς είναι και μία γυναίκα με ελληνικό όνομα, με το υπουργείο Εξωτερικών να μην έχει λάβει ακόμη κάποια επίσημη ενημέρωση. Κατά τη δημόσια τηλεόραση, πρόκειται για αεροσυνοδό.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, πρόκειται για την αεροσυνοδό Μαρία Παππά, η οποία ήταν η προϊστάμενη της καμπίνας του τζετ, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για Ελληνίδα ή αν έχει ελληνική καταγωγή.

Ειδικότερα, τα μέλη του πληρώματος που έχασαν τη ζωή τους ήταν οι: Denis Pourtau, Antony Tangarpriganin, Maria Pappa.



Telegram: https://t.co/UTK3N35vQg#Libya #düştü #SonDakika https://t.co/SEXJOrxwa5 December 23, 2025

Από τη συντριβή του Dassault Falcon 50 που είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Εσενμπογκά της τουρκικής πρωτεύουσας με προορισμό την Τρίπολη της Λιβύης έχασαν τη ζωή τους και οι οκτώ επιβαίνοντες, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Μοχάμεντ Άλι Άχμεντ αλ-Χαντάντ, τέσσερις ακόμη ανώτατοι αξιωματικοί του λιβυκού στρατού και τρία μέλη του πληρώματος.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της συντριβής:



December 24, 2025



Arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. https://t.co/0YAeTbkoiN pic.twitter.com/msQCqybnCc— ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) December 23, 2025

Εκτός από τον Μοχάμεντ αλ-Χαντάντ, στο δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους οι: Αλ-Φιτούρι Γκαρίμπιλ, αρχηγός των χερσαίων δυνάμεων της Λιβύης, Ταξίαρχος Μαχμούντ αλ-Κατάουι, επικεφαλής της Στρατιωτικής Αρχής Βιομηχανίας, Μοχάμεντ αλ-Ασαουί Ντιάμπ, σύμβουλος του αρχηγού ΓΕΣ

Μοχάμεντ Ομάρ Άχμεντ Μαχτζούμπ, στρατιωτικός φωτογράφος.

Σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Εσωτερικών, Αλί Γερλίκαγια, το αεροσκάφος απογειώθηκε στις 20:10 τοπική ώρα (17:10 GMT) και περίπου 40 λεπτά αργότερα χάθηκε η επικοινωνία.

Λίγο πριν, το πλήρωμα είχε ζητήσει έκτακτη προσγείωση λόγω τεχνικού προβλήματος, ενώ το αεροσκάφος είχε λάβει εντολή να επιστρέψει στο αεροδρόμιο της Άγκυρας. Ωστόσο, κατά την κάθοδο για την αναγκαστική προσγείωση, εξαφανίστηκε από τα ραντάρ.

Τα συντρίμμια του Dassault Falcon 50 εντοπίστηκαν κοντά στο χωριό Κεσικκαβάκ, στην περιοχή Χαϊμάνα της επαρχίας Άγκυρας, ενώ πλάνα από κάμερες ασφαλείας που μεταδόθηκαν από τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν τον νυχτερινό ουρανό να φωτίζεται ξαφνικά από ισχυρή έκρηξη.

Όπως δήλωσαν Τούρκοι αξιωματούχοι στο Al Jazeera, τα πρώτα ευρήματα της έρευνας αποκλείουν το ενδεχόμενο σαμποτάζ, ενώ ως πιθανότερη αιτία του δυστυχήματος προσδιορίζεται τεχνική ή ηλεκτρική βλάβη.

Την ίδια ώρα, η τουρκική εισαγγελία της Άγκυρας ξεκίνησε επίσημη έρευνα, ενώ η λιβυκή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα αποστείλει ειδική ομάδα στην Τουρκία για να συμμετάσχει στη διερεύνηση των αιτίων.

Σύμφωνα με τη λιβυκή κυβέρνηση, το αεροσκάφος ήταν μισθωμένο και εγγεγραμμένο στη Μάλτα, χωρίς να έχουν ακόμη δοθεί πλήρη στοιχεία για το ιστορικό συντήρησής του.

Υπενθυμίζεται ότι η λιβυκή στρατιωτική αντιπροσωπεία επέστρεφε στην Τρίπολη έπειτα από αυθημερόν επίσκεψη στην Άγκυρα, όπου ο στρατηγός αλ Χαντάντ είχε συναντήσεις με την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της Τουρκίας.