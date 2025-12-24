Τουρκία: Βίντεο από τη στιγμή της αεροπορικής τραγωδίας με θύμα τον αρχηγό του στρατού της Λιβύης – Τεχνικό πρόβλημα ή σαμποτάζ;

Σημαντικές αναταράξεις και εξελίξεις προκαλεί στη Λιβύη ο ξαφνικός θάνατος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Μοχάμεντ Άλι Άχμεντ αλ-Χαντάντ, ο οποίος σκοτώθηκε στο αεροπορικό δυστύχημα κοντά στην Άγκυρα της Τουρκίας.

Το δυστύχημα έγινε το βράδυ της Τρίτης 23/12, όταν το αεροσκάφος τύπου Dassault Falcon 50 που είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Εσενμπογκά της τουρκικής πρωτεύουσας με προορισμό την Τρίπολη της Λιβύης, συνετρίβη λίγη ώρα μετά την απογείωση.

Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, όλοι οι επιβαίνοντες σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων τέσσερις ακόμη ανώτατοι αξιωματικοί του λιβυκού στρατού και τρία μέλη του πληρώματος.

Εκτός από τον Μοχάμεντ αλ-Χαντάντ, στο δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους οι: Αλ-Φιτούρι Γκαρίμπιλ, αρχηγός των χερσαίων δυνάμεων της Λιβύης, Ταξίαρχος Μαχμούντ αλ-Κατάουι, επικεφαλής της Στρατιωτικής Αρχής Βιομηχανίας, Μοχάμεντ αλ-Ασαουί Ντιάμπ, σύμβουλος του αρχηγού ΓΕΣ

Μοχάμεντ Ομάρ Άχμεντ Μαχτζούμπ, στρατιωτικός φωτογράφος.

Σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλίκαγια, το αεροσκάφος απογειώθηκε στις 20:10 τοπική ώρα (17:10 GMT) και περίπου 40 λεπτά αργότερα χάθηκε η επικοινωνία.

Λίγο πριν, το πλήρωμα είχε ζητήσει έκτακτη προσγείωση λόγω τεχνικού προβλήματος, ενώ το αεροσκάφος είχε λάβει εντολή να επιστρέψει στο αεροδρόμιο της Άγκυρας. Ωστόσο, κατά την κάθοδο για την αναγκαστική προσγείωση, εξαφανίστηκε από τα ραντάρ.

Τα συντρίμμια του Dassault Falcon 50 εντοπίστηκαν κοντά στο χωριό Κεσικκαβάκ, στην περιοχή Χαϊμάνα της επαρχίας Άγκυρας, ενώ πλάνα από κάμερες ασφαλείας που μεταδόθηκαν από τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν τον νυχτερινό ουρανό να φωτίζεται ξαφνικά από ισχυρή έκρηξη.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της συντριβής:

🇱🇾Libya’s Top General Killed in Fiery Turkey Crash as Conspiracy Theories Explode



❗️Shockwaves are rippling across North Africa and the eastern Mediterranean after Libya’s most senior military commander was killed in a mysterious plane crash near Ankara, igniting a storm of… pic.twitter.com/wl740darBy— Real Global News (@FelastoryMedia) December 24, 2025

🔴#SONDAKİKA | Libya Genelkurmay Başkanı'nın bulunduğu uçağın iletişimin kesildiği noktaya yakın bölgede meydana gelen patlamanın görüntüsü:



Arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. https://t.co/0YAeTbkoiN pic.twitter.com/msQCqybnCc ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ December 23, 2025

Όπως δήλωσαν Τούρκοι αξιωματούχοι στο Al Jazeera, τα πρώτα ευρήματα της έρευνας αποκλείουν το ενδεχόμενο σαμποτάζ, ενώ ως πιθανότερη αιτία του δυστυχήματος προσδιορίζεται τεχνική ή ηλεκτρική βλάβη.

Την ίδια ώρα, η τουρκική εισαγγελία της Άγκυρας ξεκίνησε επίσημη έρευνα, ενώ η λιβυκή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα αποστείλει ειδική ομάδα στην Τουρκία για να συμμετάσχει στη διερεύνηση των αιτίων.

Σύμφωνα με τη λιβυκή κυβέρνηση, το αεροσκάφος ήταν μισθωμένο και εγγεγραμμένο στη Μάλτα, χωρίς να έχουν ακόμη δοθεί πλήρη στοιχεία για το ιστορικό συντήρησής του.

Τριήμερο εθνικό πένθος στη Λιβύη

Η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας (GNU) της Λιβύης κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος, με τις σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες και την αναστολή όλων των επίσημων εκδηλώσεων.

Ο πρωθυπουργός Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά χαρακτήρισε τον θάνατο του αλ-Χαντάντ «τεράστια απώλεια για το έθνος και τις ένοπλες δυνάμεις», τονίζοντας ότι επρόκειτο για αξιωματικό που υπηρέτησε τη χώρα «με αφοσίωση, πειθαρχία και εθνική ευθύνη».

Συλλυπητήρια εξέφρασαν και πολιτικοί αντίπαλοι της Τρίπολης, μεταξύ των οποίων ο ισχυρός άνδρας της ανατολικής Λιβύης, Χαλίφα Χάφταρ, καθώς και το κοινοβούλιο της Βεγγάζης, γεγονός που καταδεικνύει το ευρύ κύρος που απολάμβανε ο εκλιπών.