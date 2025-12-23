Τουρκία: Νεκρός ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του στρατού της Λιβύης μετά τη συντριβή του αεροσκάφους

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Τουρκία καθώς από τη συντριβή του αεροσκάφους στην Άγκυρα έχασε τη ζωή του ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του στρατού της Λιβύης Μουχάμεντ Αλί Αλ-Χαντάντ.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης εθνικής ενότητας της Λιβύης, Αμπντουλχαμίντ Ντιμπέιμπε, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Με βαθιά θλίψη και οδύνη λάβαμε την είδηση ​​του θανάτου του αρχηγού του γενικού επιτελείου στρατού της Λιβύης, Μοχάμεντ αλ-Χαντάντ, και των συντρόφων του».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ankara'da olan ve Libya ilişkileri Doğu Akdeniz ve Orta Doğu ekseni üzerinden ilk aklıma gelen, Türkiye'nin SDG/YPG'ye karşı Suriye operasyonunun destekleyeceğini beyan etmesi sonrası (ABD) İsrail/MOSSAD işi. pic.twitter.com/etIddXcznb— Kahraman Karaman (@kahramankrmn58) December 23, 2025

Ο Υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικάγια έκανε την ακόλουθη δήλωση σχετικά με το Χ: «Τα συντρίμμια του αεροπλάνου που απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσενμπόγα της Άγκυρας με προορισμό την Τρίπολη βρέθηκαν από τις δυνάμεις της Χωροφυλακής μας 2 χιλιόμετρα νότια του χωριού Κεσίκκαβακ στην περιοχή Χαϊμάνα».

Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Trablus’a (Tripoli’ye) gitmek üzere havalanan uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü’nün 2 km. güneyinde Jandarmamız tarafından ulaşılmıştır.



Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. December 23, 2025

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ιδιωτικό αεροσκάφος τύπου Falcon 50 κατέπεσε το βράδυ της Τρίτης, λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του, σε περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο Εσένμπογά της Άγκυρας. Εικόνες από τα συντρίμμια του αεροσκάφους

Ο Μουχάμεντ Αλί Αλ-Χαντάντ βρισκόταν στην Τουρκία έπειτα από πρόσκληση του Αρχηγού του τουρκικού Γενικού Επιτελείου, στρατηγού Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για δύο εκρήξεις που ακούστηκαν λίγο πριν ή κατά τη στιγμή της συντριβής, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις τουρκικές αρχές. Οι έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

BREAKING: 🔴



Radio signal have been lost with private jet believed to be carrying Libya's army chief of staff over Ankara, Turkey, reports said, as flights are currently being diverted away from Ankara airport.



Contributed by @AZ_Intel_. pic.twitter.com/dTviynIVxi— Open Source Intel (@Osint613) December 23, 2025

Λίγο αργότερα, οι τουρκικές αρχές προχώρησαν στο κλείσιμο του εναέριου χώρου της Άγκυρας, ενώ δεδομένα από συστήματα παρακολούθησης πτήσεων δείχνουν ότι αρκετά αεροσκάφη εκτρέπονται μακριά από το αεροδρόμιο της τουρκικής πρωτεύουσας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το περιστατικό σημειώνεται σε μια χρονική συγκυρία με αυξημένη στρατιωτική και διπλωματική κινητικότητα. Νωρίτερα την Τρίτη, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, είχε δεχθεί τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, στρατηγό Μοχάμεντ Αλ-Χαντάντ.