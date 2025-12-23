Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
Τουρκία: Νεκρός ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του στρατού της Λιβύης μετά τη συντριβή του αεροσκάφους

Έχασαν τη ζωή τους και τα άλλα τέσσερα άτομα

Τουρκία: Νεκρός ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του στρατού της Λιβύης μετά τη συντριβή του αεροσκάφους
DEBATER NEWSROOM
UPD: 22:43

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Τουρκία καθώς από τη συντριβή του αεροσκάφους στην Άγκυρα έχασε τη ζωή του ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του στρατού της Λιβύης Μουχάμεντ Αλί Αλ-Χαντάντ.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης εθνικής ενότητας της Λιβύης, Αμπντουλχαμίντ Ντιμπέιμπε, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Με βαθιά θλίψη και οδύνη λάβαμε την είδηση ​​του θανάτου του αρχηγού του γενικού επιτελείου στρατού της Λιβύης, Μοχάμεντ αλ-Χαντάντ, και των συντρόφων του».

Ο Υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικάγια έκανε την ακόλουθη δήλωση σχετικά με το Χ: «Τα συντρίμμια του αεροπλάνου που απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσενμπόγα της Άγκυρας με προορισμό την Τρίπολη βρέθηκαν από τις δυνάμεις της Χωροφυλακής μας 2 χιλιόμετρα νότια του χωριού Κεσίκκαβακ στην περιοχή Χαϊμάνα».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ιδιωτικό αεροσκάφος τύπου Falcon 50 κατέπεσε το βράδυ της Τρίτης, λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του, σε περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο Εσένμπογά της Άγκυρας.

Εικόνες από τα συντρίμμια του αεροσκάφους

Ο Μουχάμεντ Αλί Αλ-Χαντάντ βρισκόταν στην Τουρκία έπειτα από πρόσκληση του Αρχηγού του τουρκικού Γενικού Επιτελείου, στρατηγού Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για δύο εκρήξεις που ακούστηκαν λίγο πριν ή κατά τη στιγμή της συντριβής, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις τουρκικές αρχές. Οι έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη.

Λίγο αργότερα, οι τουρκικές αρχές προχώρησαν στο κλείσιμο του εναέριου χώρου της Άγκυρας, ενώ δεδομένα από συστήματα παρακολούθησης πτήσεων δείχνουν ότι αρκετά αεροσκάφη εκτρέπονται μακριά από το αεροδρόμιο της τουρκικής πρωτεύουσας.

Το περιστατικό σημειώνεται σε μια χρονική συγκυρία με αυξημένη στρατιωτική και διπλωματική κινητικότητα. Νωρίτερα την Τρίτη, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, είχε δεχθεί τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, στρατηγό Μοχάμεντ Αλ-Χαντάντ.

