Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου;

Ένα σχέδιο 20 σημείων, που όπως υποστήριξε «θα τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα», παρουσίασε τη Δευτέρα 29/9 ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, από τον Λευκό Οίκο, σε κοινή εμφάνιση με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η πρόταση Τραμπ, αν και εκτενής, σε πολλά σημεία έχει ασάφειες, ενώ εμπεριέχει και “αγκάθια”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Η “ακτινογραφία” του σχεδίου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα – Τα 20 σημεία

Μεταξύ άλλων, το σχέδιο των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου στη Γάζα περιλαμβάνει άμεση επιστροφή ομήρων, απελευθέρωση κρατουμένων από πλευράς Ισραήλ, σταδιακή απόσυρση ισραηλινών δυνάμεων με φάσεις, ανάπτυξη διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης, τη συγκρότηση μεταβατικού τεχνοκρατικού παλαιστινιακού συμβουλίου υπό διεθνή εποπτεία, δημιουργία ειδικής οικονομικής ζώνης και «αποριζοσπαστικοποίηση» της Γάζας.

Επίσης, προβλέπεται ότι μέλη της Χαμάς που θα καταθέσουν όπλα θα λάβουν αμνηστία, ενώ όσοι επιθυμούν να φύγουν από τη Γάζα θα έχουν ασφαλή διέλευση προς τρίτες χώρες.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, μία ημέρα αφού εξέφρασε δημοσίως την υποστήριξή του στο ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ, αρνήθηκε ότι αποδέχθηκε επί της αρχής τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους και τόνισε ότι ο ισραηλινός στρατός «θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος της Λωρίδας της Γάζας».

«Σε καμία περίπτωση, και αυτό δεν αναφέρεται στη συμφωνία», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, απαντώντας στο ερώτημα αν «αποδέχθηκε ένα παλαιστινιακό κράτος».

«Όμως ένα πράγμα ειπώθηκε ξεκάθαρα: είμαστε σταθερά αντίθετοι σε ένα παλαιστινιακό κράτος», πρόσθεσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «θα φέρουμε πίσω όλους τους ομήρους μας, ζωντανούς και με καλή υγεία, ενώ ο Τσαχάλ (ο ισραηλινός στρατός) θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος της Λωρίδας της Γάζας».

Κατά την παρουσίαση, ο Τραμπ εμφανίστηκε βέβαιος για «θετική απάντηση» της Χαμάς· ταυτόχρονα όμως προειδοποίησε ότι, σε περίπτωση άρνησης, το Ισραήλ «θα έχει πλήρη στήριξη» για να συνεχίσει τις στρατιωτικές του ενέργειες εναντίον της οργάνωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πάντως, για την ώρα δεν έχει υπάρξει επίσημη απάντηση από τη Χαμάς, η οποία μελετά το φιλόδοξο σχέδιο ειρήνευσης του Αμερικανού προέδρου.

Οι ηγέτες της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης εξέφρασαν συγκρατημένο αισιοδοξία για το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο αρκετοί Παλαιστίνιοι το χαρακτηρίζουν ως «μη ρεαλιστικό».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρά τους διθυράμβους από την Ευρώπη αλλά και την πλειοψηφία του αραβικού κόσμου, προκύπτουν ορισμένα εύλογα ερωτήματα, τα οποία διατυπώνει το Al Jazeera. Μεταξύ αυτών είναι: Πώς θα κυβερνηθεί η Γάζα; Θα συμμετάσχει η Παλαιστινιακή Αρχή; Πώς θα συγκροτηθεί η διεθνής δύναμη; Πότε θα αποσυρθεί το Ισραήλ; Είναι η παλαιστινιακή κρατική υπόσταση στα σχέδια;

Πάντως, αρκετοί αναλυτές τονίζουν πως η πρόταση που παρουσίασαν οι ΗΠΑ και αποδέχθηκε το Ισραήλ για τη Γάζα δεν είναι ειρήνη αλλά μια συμφωνία διαχείρισης κρίσης. Μια προσπάθεια να σταματήσουν προσωρινά οι αιματηρές συγκρούσεις, να επιστρέψουν οι όμηροι, να αποκλιμακωθεί η διεθνής πίεση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, ορισμένοι χαρακτηρίζουν το σχέδιο Τραμπ ως ένα ακόμα επικοινωνιακό σόου, με έμφαση στον ρόλο του Αμερικανού προέδρου ως καθοδηγητή και ως ειρηνοποιού.

Το DEBATER για μια ακόμα φορά ζητά τη γνώμη σας: Θεωρείτε ότι το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου;