Διατηρούνται οι μειωμένες τιμές σε 2.000 βασικά προϊόντα για 2 μήνες, τέλος το πλαφόν – Νέες μειώσεις τον Σεπτέμβριο

Τις λεπτομέρειες για τη σύσκεψη με αντικείμενο την ακρίβεια που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας 29/6 στο Μέγαρο Μαξίμου έκανε γνωστές ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Όπως ανακοίνωσε ο κ. Θεοδωρικάκος, δεν θα δοθεί παράταση για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιρειών, ενώ τόνισε τη δέσμευση της επιχειρηματικότητας να παραμείνουν οι μειωμένες τιμές το επόμενο δίμηνο.

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Σύμφωνα με τον υπουργό, κυβέρνηση και παράγοντες της αγοράς συμφώνησαν πως οι μειώσεις μεσοσταθμικού ύψους 6% που επήλθαν σε 2.000 κωδικούς λόγω του πλαφόν θα παραμείνουν ως έχουν τους επόμενους δύο μήνες.

«Στη συνέχεια θα τεθεί σε εφαρμογή από τις αρχές Σεπτεμβρίου Κοινωνική Συμφωνία για δραστική μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα», είπε.

«Η αντιμετώπιση του θέματος του κόστους ζωής και της ακρίβειας για πολλούς συμπολίτες μας αποτελεί αναμφίβολα βασική προτεραιότητα συνολικά για την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό υπό την προεδρία του οποίου έγινε η σημερινή σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς. Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση τις τιμές του πετρελαίου και επομένως αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες.

Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σουπερμάρκετ υπήρξε στην αντίληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες, με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών, χωρίς καμία νέα αύξηση.

Στο σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων που κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφόν στα κέρδη που είχαμε εκτάκτως επιβάλλει και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς» σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία για να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μία δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Στόχος μας είναι η προστασία των καταναλωτών. Συνεπώς υπενθυμίζω ότι το μέτρο του πλαφόν λήγει στις 30 Ιουνίου» πρόσθεσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

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Νωρίτερα, στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τη συμμετοχή του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου και της διοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινας Τσαγγάρη (από την πλευρά της κυβέρνησης) καθώς και των προέδρων του ΣΕΒ Σπύρου Θεοδωρόπουλου, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων Γιάννη Γιώτη και του γενικού διευθυντή της ένωσης σουπερμάρκετ Ελλάδας Απόστολου Πεταλά.

Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ανέφερε ότι «γίνονται καθημερινά πολλές συσκέψεις για τα προβλήματα των συμπολιτών μας. Δημιουργώντας παραπάνω φορολογικά έσοδα ενώ μειώνουμε τους φόρους με φοροελαφρύνσεις. Επιτέλους, δουλεύει ένα κομμάτι του κράτους που ήταν αδρανές το 2020. Συνολικά έχουμε τη δεύτερη 4ετια 25 εκατομμύρια πρόστιμα από το 2021 έως το 2026. 28 εκατομμύρια. Παράλληλα, γίνονται συσκέψεις και επαφές αλλά η βασική αιτία που αυξήθηκαν οι τιμές, δηλαδή η τιμή του πετρελαίου, έχει αρθεί».