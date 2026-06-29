Κρίσιμη σύσκεψη στο Μαξίμου για την ακρίβεια – Ψάχνουν λύση για άμεσες μειώσεις τιμών

Με τους εκπροσώπους της αγοράς συναντάται σήμερα Δευτέρα 29/6 το μεσημέρι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με στόχο να βρεθούν άμεσες λύσεις για την ακρίβεια.

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου με φόντο τη συνεχιζόμενη ακρίβεια και την εκπνοή του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους αύριο Τρίτη 30/6.

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Μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας Γιάννης Μασούτης και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, Γιάννης Γιώτης.

Σκοπός της συνάντησης είναι να επιτευχθεί μια συμφωνία για άμεση και οριζόντια μείωση τιμών σε βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για να υπάρξει μια «εθνική συμφωνία» με τις επιχειρήσεις να μειώσουν αισθητά τις τιμές σε εκατοντάδες προϊόντα.

Έτσι, εφόσον καταλήξουν σε συμφωνία το υπουργείο Ανάπτυξης με τις βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ, οι μειώσεις στις τιμές των προϊόντων θα γίνουν τον Σεπτέμβριο, με στόχο να διαρκέσουν έως το τέλος του χρόνου.

Επίσης, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, όσο δεν μειώνονται οι τιμές, τόσο θα παραμένει το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους, που αναμένεται να παραταθεί όπως όλα δείχνουν.

Στόχος είναι επίσης η «εθνική συμφωνία» να περιλαμβάνει μειώσεις τιμών σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5%, δηλαδή όσο περίπου είναι σήμερα ο πληθωρισμός.

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Πάντως, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι επιχειρήσεις βλέπουν θετικά μια τέτοια πρωτοβουλία και το ζητούμενο είναι ποιες θα συμμετάσχουν, με πόσα προϊόντα, καθώς και ο χρόνος εφαρμογής.

«Το κρίσιμο που ζητάμε τώρα ως κυβέρνηση είναι να μειωθούν τιμές σε βασικά προϊόντα και να επιτευχθεί μια συμφωνία μείωσης αυτών των τιμών, ώστε να την αισθανθεί όσο είναι δυνατόν ο πολίτης, η μέση ελληνική οικογένεια, όταν πηγαίνει να ψωνίσει στο σούπερ μάρκετ» τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

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Ο υπουργός είπε ακόμα ότι στις 63 κατηγορίες προϊόντων που αφορά το πλαφόν «έχουν γίνει 50 φορές λιγότερες ανατιμήσεις τον μήνα απ’ ό,τι γίνονταν πριν και 67 φορές περισσότερες μειώσεις τιμών», υπογραμμίζοντας ότι αυτό αποδεικνύει «τη χρησιμότητα του ελέγχου και τη χρησιμότητα του μέτρου».