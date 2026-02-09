Η απόφαση του Αρείου Πάγου παρέχει επαρκή προστασία στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη;

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η απόφαση που έλαβε την περασμένη εβδομάδα η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, σχετικά με τους τόκους των “κόκκινων δανείων”, που καλούνται να καταβάλλουν όσοι δανειολήπτες έχουν υπαχθεί στον “νόμο Κατσέλη“.

Την Πέμπτη 5/2, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου σε διάσκεψη κεκλεισμένων των θυρών, τάχθηκε υπέρ χιλιάδων δανειοληπτών για το θέμα του τρόπου υπολογισμού των τόκων, υιοθετώντας την εισήγηση του αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Σωτήρη Πλαστήρα.

Πιο συγκεκριμένα, η Ολομέλεια αποφάνθηκε, με ευρεία πλειοψηφία 35 υπέρ και 12 κατά, ότι ο υπολογισμός των τόκων των δανειοληπτών με “κόκκινα δάνεια” που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζεται πλέον με βάση τη μηνιαία δόση τους και όχι με βάση το σύνολο του ποσού.

Η εν λόγω απόφαση αφορά περίπου 350.000 δανειολήπτες και όλες τις εταιρείες διαχείρισης (servicers) που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Η καθαρογραφή και δημοσίευση του πλήρους σκεπτικού της απόφασης αναμένεται να ολοκληρωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, ώστε να καθοριστεί νομικά ο τρόπος εφαρμογής.

Η δικηγόρος Κατερίνα Φραγκάκη, μιλώντας στο DEBATER, εξήγησε τι σημαίνει για τους δανειολήπτες αυτή η απόφαση.

Σύμφωνα με την κυρία Φραγκάκη, με αυτή την απόφαση “ανοίγει ο δρόμος για να μειωθούν οι μηνιαίες δόσεις για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη”.

Όπως λέει η ίδια, “η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου είναι μια τεράστια επιτυχία για τους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στον Νόμο Κατσέλη. Οι εταιρείες διαχείρισης ιδιωτικού χρέους, οι servicers ζητούσαν από τους δανειολήπτες να πληρώσουν διπλάσιες δόσεις γιατί υπολόγιζαν το επιτόκιο με βάση το συνολικό κεφάλαιο που είχε ορίσει το δικαστήριο και όχι με βάση την μηνιαία δόση. Θα πρέπει πλέον οι servicers να αποστείλουν νέα μειωμένα δοσολόγια στους δανειολήπτες και φυσικά να επιστρέψουν τα χρήματα που κατέβαλαν οι δανειολήπτες ή με κάποιον άλλον τρόπο να απομειωθούν οι οφειλές των δανειοληπτών”.

Από την πλευρά του, ο επισκ. Καθηγητής Χρηματοοικονομικών στο ΕΚΠΑ και Πρόεδρος της SFK Financial GROUP, Ευάγγελος Σφακιανάκης, σκιαγραφώντας στο DEBATER την απόφαση σημείωσε ότι:

“Μέχρι σήμερα, οι τόκοι υπολογίζονταν πάνω στο συνολικό κεφάλαιο της οφειλής. Δηλαδή, κάθε μήνα επιβαρυνόταν με τόκους ολόκληρο το υπόλοιπο του δανείου, γεγονός που οδηγούσε σε αυξημένο κόστος εξυπηρέτησης και, σε αρκετές περιπτώσεις, σε ανατοκισμό. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το συνολικό ποσό που κατέβαλε ο δανειολήπτης να αυξάνεται σημαντικά, ακόμη και όταν τηρούσε τη ρύθμιση.

Με τη νέα ερμηνεία, οι τόκοι παύουν να υπολογίζονται πάνω στο σύνολο του χρέους και ενσωματώνονται στη δικαστικά καθορισμένη μηνιαία δόση. Έτσι η επιβάρυνση από τόκους και η ρύθμιση καθίσταται ουσιαστικά πιο βιώσιμη για τον δανειολήπτη.

Σε ό,τι αφορά τη στάση των τραπεζών, δεν υπάρχει νομικά περιθώριο εκδικητικής συμπεριφοράς απέναντι στους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη. Οι ρυθμίσεις και οι δικαστικές αποφάσεις είναι δεσμευτικές και οποιαδήποτε μονομερής επιδείνωση των όρων θα ήταν παράνομη και εύκολα προσβλητή.

Οι τράπεζες δεν μπορούν να αυξήσουν μονομερώς δόσεις ή επιτόκια, ούτε να καταγγείλουν μια ρύθμιση, επειδή απλώς διαφωνούν με τη δικαστική απόφαση. Αυτό που ενδέχεται να παρατηρηθεί στην πράξη είναι μια πιο αυστηρή τυπική παρακολούθηση της τήρησης των πληρωμών.

Όσο όμως ο δανειολήπτης τηρεί τη ρύθμιση, είναι πλήρως νομικά θωρακισμένος και δεν υπάρχει περιθώριο εκδικητικής αντιμετώπισης”.

Βέβαια, αρκετοί εκφράζουν την άποψη ότι η απόφαση δεν παρέχει πλήρη ή διαρκή προστασία, καθώς οι τράπεζες εξακολουθούν να έχουν νομικά μέσα για να διεκδικήσουν οφειλές και η εφαρμογή της απόφασης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την ερμηνεία των δικαστηρίων σε κάθε υπόθεση.

Επίσης, υπάρχουν κι αυτοί που ασκούν κριτική επειδή η προστασία που προσφέρει δεν επεκτείνεται σε όλους τους δανειολήπτες, εκ των οποίων πολλοί που συνεχίζουν να αδυνατούν να αποπληρώσουν το χρέος τους και εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο πλειστηριασμών ή κατασχέσεων.

Το DEBATER για μια ακόμα φορά ζητά τη γνώμη σας: Εσείς θεωρείτε ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου παρέχει επαρκή προστασία στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη;