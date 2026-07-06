Στον Άρειο Πάγο ο Αντώνης Σαμαράς – Κατέθεσε αίτηση για πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του από το Predator

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατέθεσε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αίτηση με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator.

Στην αίτηση, μεταξύ άλλων, ο κ. Σαμαράς αναφέρει ότι έχει κατ’ επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα.

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Υπενθυμίζεται ότι, τον περασμένο Απρίλιο ο Σαμαράς ανέβασε τους τόνους αναφερόμενος στις υποκλοπές από το βήμα της Βουλής, λέγοντας: «Μέσα σε αυτό το πνιγηρό περιβάλλον να θέσω κι ένα ερώτημα για το μείζον θεσμικό θέμα, των υποκλοπών: Κύριε πρωθυπουργέ, τόσο καιρό έχει διερευνήσει κάποια κρατική υπηρεσία το γιατί παρακολουθούσαν το τηλέφωνό μου, του μόνου πρώην πρωθυπουργού της Ελλάδος, κάποιοι “ιδιώτες”; Και πώς το κατάφεραν αυτό, οι “ιδιώτες”, κάτω από τη μύτη ενός ολόκληρου κράτους; Φαντάζομαι ότι έχετε διατάξει κάποια σχετική έρευνα. Θα περιμένω την απάντηση».

Στη συνέχεια, έναν μήνα μετά, τον Μάιο, και πάλι από τη Βουλή ο πρώην πρωθυπουργός επανήλθε στο ζήτημα – αφότου είχε προηγηθεί το κυβερνητικό μπλόκο στη σύσταση νέας εξεταστικής επιτροπής για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. «Χτύπησε το τηλέφωνό του για να του πουν ότι κάποιοι παρακολουθούσαν το μισό υπουργικό συμβούλιο, την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και τον πρώην πρωθυπουργό της Ελλάδας, δηλαδή εμένα; Κι όταν του το είπαν, 3 το πρωί, τι έκανε;», έλεγε σε μια δηκτική αποστροφή του για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως σημείωνε, «το επίσημο αφήγημα της κυβέρνησης έχει ως εξής: τέσσερις ιδιώτες, δύο εκ των οποίων αλλοδαποί, κατάφεραν και ξεγέλασαν όλο το κράτος και για κάποιον απροσδιόριστο λόγο παρακολουθούσαν με το predator συγκεκριμένους στόχους» ενώ έθετε σειρά «αυτονόητων» ερωτημάτων:

«Γιατί άραγε αυτοί οι τέσσερις “ιδιώτες” να κάνουν υποκλοπές; Και πως έγινε αυτό; Που ήταν η έδρα τους; Και πώς επελέγησαν οι στόχοι; Υπάρχει περίπτωση το υλικό των υποκλοπών να βρίσκεται ακόμα και σε ξένα χέρια;».