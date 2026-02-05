Η Ολομέλεια του Άρειου Πάγου δικαίωσε τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη – Με τη μηνιαία δόση ο υπολογισμός των τόκων

Υπέρ των δανειοληπτών, που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, τάχθηκε η πλήρης Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των τόκων για τα κόκκινα δάνεια.

Η πλειοψηφία (35-12), ύστερα από διάσκεψη υιοθέτησε την άποψη του εισηγητή, κρίνοντας ότι ο υπολογισμός στον ανατοκισμό των «κόκκινων» δανείων του νόμου Κατσέλη πρέπει να γίνει επί της μηνιαίας δόσης -όπως ζητούσαν οι δανειολήπτες- και όχι επί του κεφαλαίου της οφειλής.

Σημειώνεται ότι οι εταιρείες διαχείρισης–funds επιδίωκαν ο υπολογισμός των τόκων να γίνεται στο σύνολο του οφειλόμενου ποσού.

Η απόφαση αφορά περίπου 350.000 δανειολήπτες, καθώς πλέον οι δόσεις των δανείων τους μειώνονται δραστικά, καθίστανται σχεδόν άτοκα.

Πλέον, αναμένεται η καθαρογραφή της απόφασης το αμέσως επόμενο διάστημα, προκειμένου να γίνει γνωστό το σκεπτικό των ανωτάτων δικαστών.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση είχε συζητηθεί στις 27 Φεβρουαρίου 2025 στην πλήρη (μεγάλη) Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, με την παλαιά ηγεσία του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου, δηλαδή με πρόεδρο την Ιωάννα Κλάπα και εισαγγελέα τη Γεωργία Αδειλίνη.

Τότε είχε συζητηθεί το προδικαστικό ερώτημα που απηύθυνε το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων αναφορικά με τη διχογνωμία που έχει ανακύψει από την έκδοση αλληλοσυγκρουόμενων αποφάσεων, σχετικά με τον τοκισμό των τοκοχρεολυτικών δόσεων των δανειοληπτών οφειλετών προς τα funds, που έχουν καθοριστεί με αποφάσεις των Ειρηνοδικείων στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη.

Η τότε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Γεωργία Αδειλίνη, είχε ταχθεί υπέρ των δανειοληπτών, εισηγούμενη να υπολογίζονται οι τόκοι στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο της οφειλής.

Όμως, η διάσκεψη της δικασίμου στις 27 Φεβρουαρίου 2025 δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς ο εισηγητής της υπόθεσης αντιμετώπισε θέματα υγείας, κι έτσι πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 5/2.