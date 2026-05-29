Πώς ο Τσίπρας μιμήθηκε τον Παπανδρέου: Τι αποκαλύπτει η “Αννούλα του Ανδρέα” 41 χρόνια μετά – Η κίνηση του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ εκτός σεναρίου

Στα όσα έζησε ως το πρόσωπο της προεκλογικής εκστρατείας του ΠΑΣΟΚ το 1985 αποκάλυψε σήμερα 29 Μαΐου 2026 η Γιαννούλα Βελισσαρίδου μετά τις συγκρίσεις με την παρουσίαση του νέου κόμματος Τσίπρα.

Αφορμή αποτέλεσε η παρουσίαση στην πρεμιέρα του κόμματος Τσίπρα στο οποίο σκηνοθετήθηκε ένα παρόμοιο περιστατικό μιμούμενος την στιγμή που ο Ανδρέας Παπανδρέου σήκωσε στα χέρια του την 7χρονη τότε “Αννούλα”.

Αρχικά διευκρίνισε στο MEGA ότι «τότε ήμουν 7 ετών. Αυτοί ήθελαν κοριτσάκια 4 ετών για να συμβολίσουν την 4ετια που είχε προηγηθεί – γι’ αυτό και τα 4 γαρύφαλλα που έδωσα τότε στον Ανδρέα Παπανδρέου. Αρχικά ήταν να πρωταγωνιστήσει η αδελφή μου που ήταν 4 ετών, είχε όμως κοντό μαλλί και περνούσε για αγοράκι, με είδε ο ο φωτογράφος και είπε “έλα εσύ”».

Όπως είπε «επιλέχθηκα μέσα από 20 κοριτσάκια» αφού ο φωτογράφος που έτρεξε το πρότζεκτ της αφίσας ο οποίος ήταν φίλος και πελάτης του πατέρα της στο κατάστημα με φωτογραφικά είδη που διατηρούσε, του είπε «μεταξύ σοβαρού και αστείου για την διαφημιστική καμπάνια του ΠΑΣΟΚ ότι χρειαζόμαστε τέσσερα 4χρονοα κορίτσια. Τότε του είπε “δεν φέρνεις κάποια από τις κόρες σου;”, γιατί ο πατέρας μου είχε φωτογραφίες μας στο γραφείο του».

Αναφερόμενη εμπειρία της στην προεκλογική συγκέντρωση μίλησε «πολύ έντονες οι στιγμές. Θυμάμαι πολλά πράγματα. Δεν ήταν μέσα στο πρόγραμμα όλο αυτό. Λόγω της απήχησης της αφίσας μας είπαν 3-4 ημέρες νωρίτερα ότι θέλουν να βρεθώ στην συγκέντρωση».

Το σενάριο ήθελε το μικρό κορίτσι «όταν θα μου κάνουν σήμα, να τρέξω να του δώσω τα γαρύφαλλα. Αλλά εγώ με τα εκατομμύρια κόσμου, καθώς ήμουν και λίγο εσωστρεφής και ντροπαλή, κόλλησα για λίγο, δεν έβγαινα, παρά τα νοήματα και τελικά έφυγα με φόρα».

Αποκάλυψε, παράλληλα, ότι «του Ανδρέα Παπανδρέου του ήρθε αυθόρμητα αντί μόνο να πάρει τα γαρύφαλλα, να με σηκώσει αγκαλιά χωρίς να το έχει το πρόγραμμα. Τότε μάλιστα παραπάτησε αλλά δεν φάνηκε αν κι εγώ το ένιωσα».

Όσον αφορά την αλλαγή του ονόματός της διευκρίνισε ότι «μικρή με φώναζαν Αννούλα, μέχρι και στο Γυμνάσιο είχα και τα δύο ονόματα. Βαφτισμένη Ιωάννα είμαι αλλά μου είχε μείνει το Αννούλα για να μας ξεχωρίζουν και από την ξαδέλφη μου που ήταν επίσης Ιωάννα».