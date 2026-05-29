Φάμελλος για “ΕΛΑΣ”: “Πρέπει να γίνουν πρωτοβουλίες σύγκλησης, βάση για ενωτική προοπτική η επιστροφή Τσίπρα”

Την πρώτη του συνέντευξη μετά τις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα έδωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος το πρωί της Παρασκευής (29/5).

Μιλώντας στο ANT1 έκανε λόγο για πρωτοβουλία του πρώην πρωθυπουργού που «έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον προς τον προοδευτικό χώρο» και σε πολλά στοιχεία της, «δημιουργεί τη βάση για να υπάρχει αυτή η ενωτική προοπτική

«Η χώρα μας βρίσκεται στο επίκεντρο μιας μεγάλης δημοκρατικής, κοινωνικής και οικονομικής κρίσης. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Έχουμε πάρα πολλά σκάνδαλα, σοβαρά προβλήματα διαφθοράς. Έχουμε αδυναμία πολλών οικογενειών να βγάλουν το μήνα, σοβαρά ζητήματα στα θέματα του παραγωγικού σχεδίου, της υγείας της παιδείας.

Η κοινωνία λέει δεν πάει άλλο και χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Από την πρώτη μέρα της εκλογής μου εδώ και ενάμιση χρόνο μιλήσαμε για την ανάγκη να υπάρχει ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα το οποίο θα δώσει μια απάντηση προοδευτική. Δεν πρέπει οι απαντήσεις να είναι “απομάκρυνση από την πολιτική, απαξίωση της πολιτικής, αντιπολιτική, ακροδεξιά”. Πρέπει να έχουμε μια προοδευτική απάντηση γιατί αυτό δίνει μια καλύτερη ποιότητα ζωής, ευημερία, πιο δυνατό κράτος, πιο δυνατή πολιτεία», τόνισε.

«Είναι γεγονός πως η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον προς τον προοδευτικό χώρο. Και είναι μια πρωτοβουλία η οποία σε πολλά στοιχεία της, στα στοιχεία της διακήρυξης δημιουργούν τη βάση για να υπάρχει αυτή η ενωτική προοπτική. Δεν το υποτιμώ καθόλου. Το είπαμε από την πρώτη μέρα που παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας πως πρέπει να συγκλίνουν οι πορείες, δεν ειναι αντιπαραθετικοί οι δρόμοι μας», τόνισε.