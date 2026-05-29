ΜΜΜ: Αυστηροποίηση μέτρων με πρόστιμα και ποινές για επιθέσεις σε ελεγκτές – Στα 100 ευρώ το πρόστιμο

Από το Σάββατο (29/05) τίθενται σε ισχύ τα νέα πρόστιμα στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) για τους επιβάτες που δεν επικυρώνουν ή δεν διαθέτουν εισιτήριο, ενώ προβλέπονται και αυστηρότερα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων και των ελεγκτών.

Το σχετικό νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών εγκρίθηκε από τη Βουλή τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026 και πλέον ξεκινά η εφαρμογή του, με βασικό στόχο τον περιορισμό της εισιτηριοδιαφυγής αλλά και την αντιμετώπιση περιστατικών βίας κατά του προσωπικού των ΜΜΜ.

Μεταξύ άλλων, θεσπίζεται κοινό πλαίσιο ελέγχων για όλα τα μέσα, ενώ το πρόστιμο για μετακίνηση χωρίς έγκυρο εισιτήριο αυξάνεται κατά 30 ευρώ και διαμορφώνεται πλέον στα 100 ευρώ, αντί για 72 ευρώ που ίσχυε έως σήμερα. Το μέτρο αφορά λεωφορεία, μετρό, τραμ, ηλεκτρικό και τρόλεϊ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Για όσους επιβάτες δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο, το πρόστιμο αυξάνεται κατά 16 ευρώ και πλέον ανέρχεται στα 50 ευρώ. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα μείωσης του ποσού κατά 50%, στην περίπτωση που ο παραβάτης εκδώσει κάρτα απεριορίστων διαδρομών, με στόχο να ενθαρρυνθεί η συμμόρφωση και η νόμιμη χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Επιθέσεις σε ελεγκτές στα ΜΜ – Οι ποινές

Οι νέες ρυθμίσεις για την προστασία του προσωπικού των ΜΜΜ:

Ενισχύουν την αποτροπή περιστατικών βίας, με σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής.

Θεωρούν τις επιθέσεις ως πράξεις που πλήττουν συνολικά τη λειτουργία των συγκοινωνιών και την ασφάλεια των πολιτών.

Επιτρέπουν την αυτεπάγγελτη δίωξη των δραστών

Η υποχρεωτική κοινωφελής εργασία

Για πρώτη φορά προβλέπεται η επιβολή υποχρεωτικής κοινωφελούς εργασίας σε όσους προκαλούν φθορές σε μέσα μεταφοράς και σχετικές υποδομές. Αντί για χρηματικό πρόστιμο, οι παραβάτες θα καλούνται να συμμετέχουν σε εργασίες αποκατάστασης, όπως καθαρισμοί, επισκευές και άλλες παρεμβάσεις σε οχήματα και εγκαταστάσεις των συγκοινωνιακών φορέων.

Οι κάμερες AI

Πιλοτικό πρόγραμμα για την πρόληψη της εισιτηριοδιαφυγής από επιβάτες που εισέρχονται στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) χωρίς να επικυρώνουν εισιτήριο, εισήγαγε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Η πρώτη κάμερα με AI, όπως έδειξε και το Star και παρουσίασε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Μεταφορών, Στέλιος Σακαρέτσιος, έχει τοποθετηθεί πάνω από τα ακυρωτικά μηχανήματα του σταθμού ΗΣΑΠ «Περισσός».

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, καταγράφει τους επιβάτες που περνούν χωρίς να επικυρώνουν το εισιτήριό τους, με τον Στέλιο Σακαρέτσιο, σε εκδήλωση για τις αστικές συγκοινωνίες, να αναφέρει: «εάν δείτε σε αυτό το βίντεο, υπάρχει το φαινόμενο όπου ένας επιβάτης μπαίνει στο μετρό χωρίς να επικυρώσει εισιτήριο, από κάποιον που έχει προηγηθεί».