Formula 1: Ο Αντονέλι νικητής στη Μαδρίτη και στο +81 – Το VSC «πλήγωσε» τον Νόρις

Ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα προς την κατάκτηση του παγκόσμιου τίτλου της Formula 1 πραγματοποίησε την Κυριακή (13/9) ο Κίμι Αντονέλι, ο οποίος αναδείχθηκε νικητής στο πρώτο Grand Prix που διεξήχθη στο νέο ημι-αστικό σιρκουί της Μαδρίτης.

Ο 20χρονος Ιταλός της Mercedes πανηγύρισε την όγδοη νίκη του στη σεζόν του 2026 και, μετά την ολοκλήρωση 14 αγώνων, αύξησε στους 81 βαθμούς τη διαφορά του από τον δεύτερο της βαθμολογίας και ομόσταυλό του, Τζορτζ Ράσελ.

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Ο Αντονέλι έφτασε τους 292 βαθμούς, ενώ ο Ράσελ, ο οποίος τερμάτισε πέμπτος στη Μαδρίτη, παρέμεινε στους 211. Η επιτυχία στο Madring ήρθε να προστεθεί σε μία εντυπωσιακή σεζόν για τον νεαρό οδηγό, ο οποίος είχε επικρατήσει και στο επεισοδιακό Grand Prix του Μονακό.

Το Virtual Safety Car που άλλαξε τον αγώνα

Ο Λάντο Νόρις είχε εκκινήσει από την pole position και κατά το πρώτο σκέλος του αγώνα έδειχνε να ελέγχει απόλυτα την κατάσταση, δημιουργώντας προβάδισμα μεγαλύτερο των έξι δευτερολέπτων.

Η εικόνα άλλαξε όταν το μονοθέσιο του Λανς Στρολ ακινητοποιήθηκε στη στροφή 20 λόγω προβλήματος στα φρένα και ενεργοποιήθηκε το Virtual Safety Car.

Ο Αντονέλι, ο Μαξ Φερστάπεν και ο Τζορτζ Ράσελ πρόλαβαν να μπουν στα πιτ υπό καθεστώς VSC, πραγματοποιώντας την αλλαγή ελαστικών με σημαντικά μικρότερη χρονική απώλεια.

Ο Νόρις είχε ήδη περάσει την είσοδο των πιτ και δεν μπόρεσε να ακολουθήσει την ίδια στρατηγική. Μπήκε τελικά για αλλαγή ελαστικών στον 16ο γύρο, όταν ο αγώνας είχε επανεκκινήσει κανονικά.

Σαν να μην έφτανε η ατυχής χρονική συγκυρία, το πιτ στοπ της McLaren διήρκεσε περίπου επτά δευτερόλεπτα, με αποτέλεσμα ο Βρετανός να επιστρέψει στην πίστα στην πέμπτη θέση και να χάσει ουσιαστικά τον έλεγχο του αγώνα.

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Ο Αντονέλι άντεξε στην πίεση

Μετά τις αλλαγές ελαστικών, ο Σαρλ Λεκλέρ παρέμεινε στην πίστα και βρέθηκε προσωρινά επικεφαλής, επιλέγοντας να καθυστερήσει το δικό του πιτ στοπ με την προσδοκία ενός νέου Safety Car ή μιας κόκκινης σημαίας.

Ο Μονεγάσκος μπήκε τελικά στα πιτ στο τέλος του 48ου γύρου και υποχώρησε στην τέταρτη θέση. Ο Αντονέλι πέρασε ξανά στην πρωτοπορία και διατήρησε τον έλεγχο μέχρι την καρό σημαία, παρά την πίεση του Φερστάπεν.

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Ο οδηγός της Red Bull τερμάτισε δεύτερος, 4,351 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή. Ο Νόρις κατάφερε να ανακάμψει και να ανέβει στο τρίτο σκαλί του βάθρου, με διαφορά 5,089 δευτερολέπτων από τον Αντονέλι.

Ο Λεκλέρ κατέλαβε την τέταρτη θέση και ο Ράσελ την πέμπτη. Ακολούθησαν ο Λίαμ Λόουσον, ο Φράνκο Κολαπίντο και ο Όσκαρ Πιάστρι, ενώ τη βαθμολογούμενη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Άρβιντ Λίντμπλαντ και Νίκο Χούλκενμπεργκ.

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«Ο Νόρις άξιζε τη νίκη»

Παρά τη νέα του επιτυχία, ο Αντονέλι παραδέχθηκε ότι η συγκεκριμένη νίκη δεν είχε την ίδια «γεύση» με τις προηγούμενες, καθώς θεωρούσε ότι ο Νόρις είχε κάνει όσα χρειαζόταν για να επικρατήσει.

Από την πλευρά του, ο οδηγός της McLaren στάθηκε στην ατυχία του Virtual Safety Car, υποστηρίζοντας ότι είχε οδηγήσει χωρίς λάθη και ότι η συγκυρία ήταν εκείνη που του στέρησε τη νίκη. Τις δηλώσεις των δύο οδηγών και το χρονικό του αγώνα κατέγραψε η επίσημη αναφορά της Formula 1.

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Εγκατέλειψε ο Χάμιλτον – Απογοήτευση για τους Ισπανούς

Ο αγώνας ολοκληρώθηκε πρόωρα για τον Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος εγκατέλειψε έπειτα από μόλις επτά γύρους εξαιτίας προβλήματος στα φρένα της Ferrari.

Απογοητευτικό ήταν το αποτέλεσμα και για τους Ισπανούς φιλάθλους. Ο Φερνάντο Αλόνσο περιορίστηκε στη 17η θέση, ενώ ο Κάρλος Σάινθ εγκατέλειψε έχοντας συμπληρώσει 43 γύρους.

Εκτός αγώνα έμειναν επίσης οι Σέρχιο Πέρεζ και Λανς Στρολ. Η παρθενική διοργάνωση στο Madring είχε περισσότερες προσπεράσεις από όσες προέβλεπαν οι αρχικές εκτιμήσεις, ωστόσο κρίθηκε σε μεγάλο βαθμό από τη στρατηγική και τη χρονική στιγμή του Virtual Safety Car.

Τα αποτελέσματα του Grand Prix της Μαδρίτης

Η επίσημη κατάταξη της Formula 1: Θέση Οδηγός Ομάδα Εκκίνηση Γύροι Βαθμοί 1 Κίμι Αντονέλι Mercedes 2 57 25 2 Μαξ Φερστάπεν Red Bull Racing 3 57 18 3 Λάντο Νόρις McLaren 1 57 15 4 Σαρλ Λεκλέρ Ferrari 5 57 12 5 Τζορτζ Ράσελ Mercedes 6 57 10 6 Λίαμ Λόουσον Red Bull Racing 8 57 8 7 Φράνκο Κολαπίντο Alpine 9 57 6 8 Όσκαρ Πιάστρι McLaren 7 57 4 9 Άρβιντ Λίντμπλαντ Racing Bulls 10 56 2 10 Νίκο Χούλκενμπεργκ Audi 11 56 1 11 Εστεμπάν Οκόν Haas 13 56 0 12 Πιέρ Γκασλί Alpine 14 56 0 13 Γκαμπριέλ Μπορτολέτο Audi 12 56 0 14 Γιούκι Τσουνόντα Racing Bulls 15 56 0 15 Άλεξ Άλμπον Williams 16 56 0 16 Όλιβερ Μπέρμαν Haas 22 56 0 17 Φερνάντο Αλόνσο Aston Martin 17 55 0 18 Βάλτερι Μπότας Cadillac 19 54 0 ΕΓΚ. Κάρλος Σάινθ Williams 20 43 0 ΕΓΚ. Σέρχιο Πέρεζ Cadillac 18 31 0 ΕΓΚ. Λανς Στρολ Aston Martin 21 12 0 ΕΓΚ. Λιούις Χάμιλτον Ferrari 4 6 0

Βαθμολογία οδηγών Formula 1 2026

Θέση Οδηγός Κατασκευαστής Βαθμοί 1 Κίμι Αντονέλι Mercedes 292 2 Τζορτζ Ράσελ Mercedes 211 3 Λιούις Χάμιλτον Ferrari 191 4 Λάντο Νόρις McLaren 186 5 Σαρλ Λεκλέρ Ferrari 167 6 Μαξ Φερστάπεν Red Bull Racing 145 7 Όσκαρ Πιάστρι McLaren 120 8 Ιζάκ Χατζάρ Red Bull Racing 71 9 Λίαμ Λόουσον Racing Bulls 59 10 Πιέρ Γκασλί Alpine 41 11 Άρβιντ Λίντμπλαντ Racing Bulls 31 12 Φράνκο Κολαπίντο Alpine 27 13 Όλιβερ Μπέρμαν Haas 18 14 Γκαμπριέλ Μπορτολέτο Audi 10 15 Νίκο Χούλκενμπεργκ Audi 7 16 Κάρλος Σάινθ Williams 6 17 Άλεξ Άλμπον Williams 5 18 Εστεμπάν Οκόν Haas 3 19 Φερνάντο Αλόνσο Aston Martin 3 20 Γιούκι Τσουνόντα Racing Bulls 1 21 Λανς Στρολ Aston Martin 0 22 Βάλτερι Μπότας Cadillac 0 23 Σέρχιο Πέρεζ Cadillac 0

Βαθμολογία κατασκευαστών Formula 1 2026

Θέση Ομάδα Βαθμοί 1 Mercedes 503 2 Ferrari 358 3 McLaren 306 4 Red Bull Racing 230 5 Racing Bulls 77 6 Alpine 68 7 Haas 21 8 Audi 17 9 Williams 11 10 Aston Martin 3 11 Cadillac 0

Οι βαθμολογίες προκύπτουν από τους επίσημους πίνακες της Formula 1 για τους οδηγούς και τους κατασκευαστές.