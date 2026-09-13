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Formula 1: Ο Αντονέλι νικητής στη Μαδρίτη και στο +81 – Το VSC «πλήγωσε» τον Νόρις

Ο 20χρονος Ιταλός πανηγύρισε με τη Mercedes την όγδοη φετινή νίκη του στο Madring. Φερστάπεν και Νόρις συμπλήρωσαν το βάθρο.

Formula 1: Ο Αντονέλι νικητής στη Μαδρίτη και στο +81 – Το VSC «πλήγωσε» τον Νόρις
Ο Κίμι Αντονέλι πανηγύρισε την όγδοη νίκη του στη Formula 1 το 2026, επικρατώντας στο πρώτο Grand Prix του Madring. (EFE)
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Ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα προς την κατάκτηση του παγκόσμιου τίτλου της Formula 1 πραγματοποίησε την Κυριακή (13/9) ο Κίμι Αντονέλι, ο οποίος αναδείχθηκε νικητής στο πρώτο Grand Prix που διεξήχθη στο νέο ημι-αστικό σιρκουί της Μαδρίτης.

Ο 20χρονος Ιταλός της Mercedes πανηγύρισε την όγδοη νίκη του στη σεζόν του 2026 και, μετά την ολοκλήρωση 14 αγώνων, αύξησε στους 81 βαθμούς τη διαφορά του από τον δεύτερο της βαθμολογίας και ομόσταυλό του, Τζορτζ Ράσελ.

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Ο Αντονέλι έφτασε τους 292 βαθμούς, ενώ ο Ράσελ, ο οποίος τερμάτισε πέμπτος στη Μαδρίτη, παρέμεινε στους 211. Η επιτυχία στο Madring ήρθε να προστεθεί σε μία εντυπωσιακή σεζόν για τον νεαρό οδηγό, ο οποίος είχε επικρατήσει και στο επεισοδιακό Grand Prix του Μονακό.

Το Virtual Safety Car που άλλαξε τον αγώνα

Ο Λάντο Νόρις είχε εκκινήσει από την pole position και κατά το πρώτο σκέλος του αγώνα έδειχνε να ελέγχει απόλυτα την κατάσταση, δημιουργώντας προβάδισμα μεγαλύτερο των έξι δευτερολέπτων.

Η εικόνα άλλαξε όταν το μονοθέσιο του Λανς Στρολ ακινητοποιήθηκε στη στροφή 20 λόγω προβλήματος στα φρένα και ενεργοποιήθηκε το Virtual Safety Car.

Ο Αντονέλι, ο Μαξ Φερστάπεν και ο Τζορτζ Ράσελ πρόλαβαν να μπουν στα πιτ υπό καθεστώς VSC, πραγματοποιώντας την αλλαγή ελαστικών με σημαντικά μικρότερη χρονική απώλεια.

Ο Νόρις είχε ήδη περάσει την είσοδο των πιτ και δεν μπόρεσε να ακολουθήσει την ίδια στρατηγική. Μπήκε τελικά για αλλαγή ελαστικών στον 16ο γύρο, όταν ο αγώνας είχε επανεκκινήσει κανονικά.

Σαν να μην έφτανε η ατυχής χρονική συγκυρία, το πιτ στοπ της McLaren διήρκεσε περίπου επτά δευτερόλεπτα, με αποτέλεσμα ο Βρετανός να επιστρέψει στην πίστα στην πέμπτη θέση και να χάσει ουσιαστικά τον έλεγχο του αγώνα.

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Ο Αντονέλι άντεξε στην πίεση

Μετά τις αλλαγές ελαστικών, ο Σαρλ Λεκλέρ παρέμεινε στην πίστα και βρέθηκε προσωρινά επικεφαλής, επιλέγοντας να καθυστερήσει το δικό του πιτ στοπ με την προσδοκία ενός νέου Safety Car ή μιας κόκκινης σημαίας.

Ο Μονεγάσκος μπήκε τελικά στα πιτ στο τέλος του 48ου γύρου και υποχώρησε στην τέταρτη θέση. Ο Αντονέλι πέρασε ξανά στην πρωτοπορία και διατήρησε τον έλεγχο μέχρι την καρό σημαία, παρά την πίεση του Φερστάπεν.

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Ο οδηγός της Red Bull τερμάτισε δεύτερος, 4,351 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή. Ο Νόρις κατάφερε να ανακάμψει και να ανέβει στο τρίτο σκαλί του βάθρου, με διαφορά 5,089 δευτερολέπτων από τον Αντονέλι.

Ο Λεκλέρ κατέλαβε την τέταρτη θέση και ο Ράσελ την πέμπτη. Ακολούθησαν ο Λίαμ Λόουσον, ο Φράνκο Κολαπίντο και ο Όσκαρ Πιάστρι, ενώ τη βαθμολογούμενη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Άρβιντ Λίντμπλαντ και Νίκο Χούλκενμπεργκ.

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«Ο Νόρις άξιζε τη νίκη»

Παρά τη νέα του επιτυχία, ο Αντονέλι παραδέχθηκε ότι η συγκεκριμένη νίκη δεν είχε την ίδια «γεύση» με τις προηγούμενες, καθώς θεωρούσε ότι ο Νόρις είχε κάνει όσα χρειαζόταν για να επικρατήσει.

Από την πλευρά του, ο οδηγός της McLaren στάθηκε στην ατυχία του Virtual Safety Car, υποστηρίζοντας ότι είχε οδηγήσει χωρίς λάθη και ότι η συγκυρία ήταν εκείνη που του στέρησε τη νίκη. Τις δηλώσεις των δύο οδηγών και το χρονικό του αγώνα κατέγραψε η επίσημη αναφορά της Formula 1.

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Εγκατέλειψε ο Χάμιλτον – Απογοήτευση για τους Ισπανούς

Ο αγώνας ολοκληρώθηκε πρόωρα για τον Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος εγκατέλειψε έπειτα από μόλις επτά γύρους εξαιτίας προβλήματος στα φρένα της Ferrari.

Απογοητευτικό ήταν το αποτέλεσμα και για τους Ισπανούς φιλάθλους. Ο Φερνάντο Αλόνσο περιορίστηκε στη 17η θέση, ενώ ο Κάρλος Σάινθ εγκατέλειψε έχοντας συμπληρώσει 43 γύρους.

Εκτός αγώνα έμειναν επίσης οι Σέρχιο Πέρεζ και Λανς Στρολ. Η παρθενική διοργάνωση στο Madring είχε περισσότερες προσπεράσεις από όσες προέβλεπαν οι αρχικές εκτιμήσεις, ωστόσο κρίθηκε σε μεγάλο βαθμό από τη στρατηγική και τη χρονική στιγμή του Virtual Safety Car.

Τα αποτελέσματα του Grand Prix της Μαδρίτης

Η επίσημη κατάταξη της Formula 1:

ΘέσηΟδηγόςΟμάδαΕκκίνησηΓύροιΒαθμοί
1Κίμι ΑντονέλιMercedes25725
2Μαξ ΦερστάπενRed Bull Racing35718
3Λάντο ΝόριςMcLaren15715
4Σαρλ ΛεκλέρFerrari55712
5Τζορτζ ΡάσελMercedes65710
6Λίαμ ΛόουσονRed Bull Racing8578
7Φράνκο ΚολαπίντοAlpine9576
8Όσκαρ ΠιάστριMcLaren7574
9Άρβιντ ΛίντμπλαντRacing Bulls10562
10Νίκο ΧούλκενμπεργκAudi11561
11Εστεμπάν ΟκόνHaas13560
12Πιέρ ΓκασλίAlpine14560
13Γκαμπριέλ ΜπορτολέτοAudi12560
14Γιούκι ΤσουνόνταRacing Bulls15560
15Άλεξ ΆλμπονWilliams16560
16Όλιβερ ΜπέρμανHaas22560
17Φερνάντο ΑλόνσοAston Martin17550
18Βάλτερι ΜπόταςCadillac19540
ΕΓΚ.Κάρλος ΣάινθWilliams20430
ΕΓΚ.Σέρχιο ΠέρεζCadillac18310
ΕΓΚ.Λανς ΣτρολAston Martin21120
ΕΓΚ.Λιούις ΧάμιλτονFerrari460

Βαθμολογία οδηγών Formula 1 2026

ΘέσηΟδηγόςΚατασκευαστήςΒαθμοί
1Κίμι ΑντονέλιMercedes292
2Τζορτζ ΡάσελMercedes211
3Λιούις ΧάμιλτονFerrari191
4Λάντο ΝόριςMcLaren186
5Σαρλ ΛεκλέρFerrari167
6Μαξ ΦερστάπενRed Bull Racing145
7Όσκαρ ΠιάστριMcLaren120
8Ιζάκ ΧατζάρRed Bull Racing71
9Λίαμ ΛόουσονRacing Bulls59
10Πιέρ ΓκασλίAlpine41
11Άρβιντ ΛίντμπλαντRacing Bulls31
12Φράνκο ΚολαπίντοAlpine27
13Όλιβερ ΜπέρμανHaas18
14Γκαμπριέλ ΜπορτολέτοAudi10
15Νίκο ΧούλκενμπεργκAudi7
16Κάρλος ΣάινθWilliams6
17Άλεξ ΆλμπονWilliams5
18Εστεμπάν ΟκόνHaas3
19Φερνάντο ΑλόνσοAston Martin3
20Γιούκι ΤσουνόνταRacing Bulls1
21Λανς ΣτρολAston Martin0
22Βάλτερι ΜπόταςCadillac0
23Σέρχιο ΠέρεζCadillac0

Βαθμολογία κατασκευαστών Formula 1 2026

ΘέσηΟμάδαΒαθμοί
1Mercedes503
2Ferrari358
3McLaren306
4Red Bull Racing230
5Racing Bulls77
6Alpine68
7Haas21
8Audi17
9Williams11
10Aston Martin3
11Cadillac0

Οι βαθμολογίες προκύπτουν από τους επίσημους πίνακες της Formula 1 για τους οδηγούς και τους κατασκευαστές.

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