Geely E2: Πέντε αστέρια στα νέα τεστ ασφάλειας Euro NCAP και ANCAP 2026

Την κορυφαία βαθμολογία των πέντε αστέρων απέσπασε το αμιγώς ηλεκτρικό Geely E2 στις αξιολογήσεις ασφάλειας του Euro NCAP και του ANCAP, σύμφωνα με τα νέα και αυστηρότερα πρωτόκολλα του 2026.

Πρόκειται για ένα από τα πρώτα μοντέλα των κατηγοριών A και B παγκοσμίως που κατακτούν την ανώτατη αξιολόγηση και στα δύο ανεξάρτητα προγράμματα, αλλά και για το πρώτο αυτοκίνητο της Geely που σημειώνει τη συγκεκριμένη διπλή επίδοση.

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Η διεθνής εμπορική πορεία του μοντέλου είναι ήδη ιδιαίτερα ισχυρή. Σύμφωνα με τη Geely, το E2 κυκλοφορεί σε περισσότερες από 30 χώρες, ενώ οι συνολικές πωλήσεις του έχουν ξεπεράσει τις 800.000 μονάδες.

Πώς αξιολογήθηκε από το Euro NCAP

Στην αναλυτική αξιολόγησή του, το Euro NCAP αναφέρει ότι το Geely E2 παρουσίασε καλές επιδόσεις και στα τέσσερα στάδια ασφάλειας, εξασφαλίζοντας τη βαθμολογία των πέντε αστέρων.

Το μοντέλο διαθέτει, μεταξύ άλλων, σύστημα παρακολούθησης του οδηγού για την αναγνώριση απόσπασης προσοχής ή πιθανής αδυναμίας οδήγησης, άμεσο σύστημα ανίχνευσης παρουσίας παιδιού και τεχνολογίες υποβοήθησης διατήρησης και αλλαγής λωρίδας.

Στην ασφάλεια μετά τη σύγκρουση, το προηγμένο σύστημα eCall βαθμολογήθηκε με άριστα ως προς τις πληροφορίες που μεταδίδει σε περίπτωση ατυχήματος. Πλήρη βαθμολογία έλαβαν και οι προβλέψεις για τη διευκόλυνση του απεγκλωβισμού από τις ομάδες διάσωσης.

Τα νέα αυστηρότερα πρωτόκολλα του 2026

Οι Euro NCAP και ANCAP προχώρησαν το 2026 σε μία από τις σημαντικότερες αναμορφώσεις των συστημάτων αξιολόγησης των τελευταίων ετών.

Το νέο πλαίσιο ακολουθεί μία περισσότερο ολιστική προσέγγιση, εξετάζοντας τέσσερα διαδοχικά στάδια:

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Ασφαλή Οδήγηση (Safe Driving)

(Safe Driving) Αποφυγή Σύγκρουσης (Crash Avoidance)

(Crash Avoidance) Προστασία σε Σύγκρουση (Crash Protection)

(Crash Protection) Ασφάλεια μετά τη Σύγκρουση (Post-Crash Safety)

Πέρα από τις συμβατικές δοκιμές πρόσκρουσης, μεγαλύτερη έμφαση δίνεται πλέον στη συμπεριφορά των συστημάτων ασφάλειας σε ρεαλιστικές συνθήκες κυκλοφορίας, στην παρακολούθηση του οδηγού και στην προστασία επιβατών και ευάλωτων χρηστών του δρόμου.

Τα συστήματα ασφάλειας του Geely E2

Το ηλεκτρικό hatchback βασίζεται στην αρχιτεκτονική GEA της Geely και, ανάλογα με την έκδοση και την αγορά, εξοπλίζεται με πέντε ραντάρ, πέντε κάμερες και έως 36 λειτουργίες ασφάλειας και υποβοήθησης.

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Στα διαθέσιμα συστήματα περιλαμβάνονται η αυτόματη πέδηση έκτακτης ανάγκης, η προειδοποίηση οπίσθιας σύγκρουσης, η επιτήρηση διερχόμενης κυκλοφορίας κατά την όπισθεν, η προειδοποίηση ανοίγματος πόρτας και η υποβοήθηση αποφυγής εμποδίου.

Η ευρωπαϊκή έκδοση προσφέρει, σύμφωνα με την επίσημη σελίδα του μοντέλου, αυτονομία έως 345 χιλιόμετρα κατά WLTP, φόρτιση από το 30% στο 80% σε 25 λεπτά και χώρο αποσκευών από 375 έως 1.320 λίτρα.

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Τον Οκτώβριο στην ελληνική αγορά

Μετά την παρουσίασή του σε αγορές όπως η Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία, το Geely E2 συνεχίζει τη διεθνή του επέκταση.

Η εμπορική πορεία του μοντέλου στην Ελλάδα αναμένεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο, με περισσότερες πληροφορίες για τις διαθέσιμες εκδόσεις, τον εξοπλισμό και τις τιμές να ανακοινώνονται ενόψει του λανσαρίσματος.