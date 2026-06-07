Ασταμάτητος ο Κίμι Αντονέλι: Πήρε τη νίκη και στο επεισοδιακό Grand Prix της F1 στο Μονακό

Ούτε στο Grand Prix της F1 του Μονακό δεν σταμάτησε ο Κιμ Αντονέλι το απόγευμα της Κυριακής 7/6.

Κάπως έτσι ο Ιταλός Κίμι Αντονέλι (Mercedes) κατέκτησε Μονακό την πέμπτη διαδοχική νίκη του στη Formula 1, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του στην κορυφή της βαθμολογίας του παγκοσμίου πρωταθλήματος.

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Ο 19χρονος πιλότος, ο οποίος εκκίνησε από την pole position, διατήρησε το προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια των 78 γύρων του αγώνα και πέρασε πρώτος τη γραμμή του τερματισμού.

KIMI ANTONELLI DOMINATES TO WIN IN MONACO! 🏆👏



What an outstanding drive from Kimi! 😎#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/t6BXkByp8s— Formula 1 (@F1) June 7, 2026

Τη δεύτερη θέση κατέλαβε ο Βρετανός Λιούις Χάμιλτον (Ferrari), ενώ τρίτος τερμάτισε ο Γάλλος Ιζάκ Χατζάρ (Red Bull), ο οποίος ωστόσο τελεί υπό διερεύνηση από τους αγωνοδίκες για πιθανή παράβαση των κανονισμών.

Να σημειωθεί ότι το Grand Prix του Μονακό διεκόπη, δέκα γύρους πριν από την ολοκλήρωσή του, λόγω προβλήματος στην άσφαλτο της τελευταίας στροφής της διαδρομής, όπως ανακοίνωσε η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA).

Ενώ ο αγώνας διεξαγόταν υπό καθεστώς αυτοκινήτου ασφαλείας, μετά το ατύχημα του Μονεγάσκου Σαρλ Λεκλέρ (Ferrari) στο ίδιο σημείο, η διεύθυνση του αγώνα αποφάσισε να διακόψει τη διαδικασία με κόκκινη σημαία, προκειμένου να επιθεωρηθεί το οδόστρωμα στη συγκεκριμένη περιοχή της πίστας.

Στην εσωτερική πλευρά της στροφής 19 είχε διαπιστωθεί σημαντική φθορά σε τμήμα της ασφάλτου και οι διοργανωτές, σε συνεργασία με τη διεύθυνση του αγώνα, κατέληξαν σε λύση που θα επέτρεπε την αποκατάσταση του οδοστρώματος και την ολοκλήρωση του αγώνα.