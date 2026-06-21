Τότε θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό

Μετά από 14 ολόκληρα χρόνια ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιστρέφει ξανά στον πάγκο του Παναθηναϊκού με στόχο να τον οδηγήσει και πάλι στην κορυφή της Ευρώπης και της Ελλάδας και να τον καθιερώσει μόνιμα εκεί.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος το μεσημέρι της Κυριακής 21/6 με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ανακοίνωσε την συμφωνία του με τον Σέρβο τεχνικό, ο οποίος αποφάσισε να αναλάβει το «τιμόνι» της ομάδας.

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Μάλιστα, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναμένεται να παρουσιαστεί τη Δευτέρα (22/6) στις 13:00 στο νέο lounge του «T-Center» όπου θα μιλήσει για όλους και για όλα και θα θέσει τους στόχους της ομάδας για την επόμενη ημέρα.

Από εκεί και πέρα, οι φίλοι του Παναθηναϊκού ετοιμάζουν υποδοχή στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς έξω από το T-Center τη Δευτέρα 22/6 πριν από την παρουσίαση του Σέρβου τεχνικού.