Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε 84-81: Ασταμάτητοι οι Λιθουανοί έκαναν το 2/2

Η Ζαλγκίρις Κάουνας επικράτησε 84-81 της Φενέρμπαχτσε εντός έδρας και έκανε το 2/2 στην Euroleague.

Με τον Μπάλντογουϊν να παίρνει… φωτιά στην τέταρτη περίοδο και να ευστοχεί σε 4 τρίποντα, η Φενέρ έτρεξε ένα εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 9-22 για την ανατροπή στο 37΄ (74-75). Ωστόσο, η απάντηση ήταν άμεση και η Ζαλγκίρις με δύο κολλητές «βόμβες» από τα 6,75 (1 από Ουλάνοβας και 1 Μπουτκεβίτσιους) επανέφερε την… τάξη στα 46΄΄ για τη λήξη, με τον Ουίλιαμς-Γκος να σφραγίζει τη νίκη από τη γραμμή των ελευθέρων βολών.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος με 20 πόντους, ενώ 18 πρόσθεσε ο Σιλβέιν Φρανσίσκο και 11 ο Μόουζες Ράιτ. Από τη Φενέρ έλαμψε ο Ουέιντ Μπάλντγουϊν με 36 πόντους και 5/8 τρίποντα, αλλά δεν είχε συμπαραστάτες για την υπέρβαση.

Τα δεκάλεπτα: 29-20, 43-37, 65-53, 84-81