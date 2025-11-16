Βραζιλία: Πήρε εξιτήριο ο Όσκαρ έπειτα από πέντε μέρες νοσηλείας

Ο Βραζιλιάνος διεθνής Όσκαρ, πρώην μέσος της Τσέλσι, πήρε την Κυριακή (16/11) εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου είχε εισαχθεί πέντε ημέρες νωρίτερα λόγω καρδιακών προβλημάτων, όπως ανακοίνωσε η τωρινή του ομάδα, Σάο Πάολο.

Την Τρίτη (11/11), ο 34χρονος ποδοσφαιριστής είχε υποστεί «αγγειοκινητική συγκοπή», γνωστή και ως νευροκαρδιογενή λιποθυμία, κατά τη διάρκεια καθιερωμένων ιατρικών εξετάσεων στο προπονητικό κέντρο του συλλόγου. Αυτό το είδος λιποθυμικού επεισοδίου προκαλείται από ξαφνική πτώση της αρτηριακής πίεσης και του καρδιακού ρυθμού, που μειώνει τη ροή αίματος προς τον εγκέφαλο.

Πολλά τοπικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι ο Όσκαρ ενδέχεται να χρειαστεί να βάλει πρόωρο τέλος στην καριέρα του. Ο σύλλογός του, ωστόσο, περιορίστηκε την Κυριακή να αναφέρει σε ανακοίνωση ότι ο παίκτης ήταν «σταθερός και σε καλή κλινική κατάσταση καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας του» και ότι θα ακολουθήσει «ιατρικό πρόγραμμα ξεκούρασης τις επόμενες ημέρες».

Ο επιτελικός μέσος έχει φορέσει 48 φορές τη φανέλα της εθνικής Βραζιλίας, σημειώνοντας 12 γκολ. Στο Μουντιάλ του 2014, ο Όσκαρ πέτυχε το μοναδικό τέρμα της Σελεσάο στη συντριβή με 7-1 από τη Γερμανία στα ημιτελικά.

Αναδείχθηκε από τη Σάο Πάολο και στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Ιντερνασιονάλ του Πόρτο Αλέγκρε, προτού μετακομίσει στην Τσέλσι, μετά και το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε με την Ολυμπιακή ομάδα της Βραζιλίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012.

Με την ομάδα του Λονδίνου (2012-2016), έπαιξε σε περισσότερα από 200 ματς και κατέκτησε, μεταξύ άλλων, δύο πρωταθλήματα Premier League (2014-15 και 2016-17), καθώς και το Europa League το 2013. Στη συνέχεια αγωνίστηκε για οκτώ χρόνια στην Κίνα, στη Σαγκάη Port, πριν επιστρέψει στη Σάο Πάολο στα τέλη του 2024.

Μετά από ένα ενθαρρυντικό ξεκίνημα στο 2025 στο πρωτάθλημα της Πολιτείας του Σάο Πάολο (δύο γκολ και τέσσερις ασίστ σε 12 ματς), το δεύτερο εξάμηνό του σημαδεύτηκε από τραυματισμούς και αγωνίστηκε μόλις σε έξι παιχνίδια του βραζιλιάνικου πρωταθλήματος.