Όσκαρ: Σταματάει το ποδόσφαιρο ο πρώην παίκτης της Τσέλσι – Κατέρρευσε σε προπόνηση, νοσηλεύεται σε ΜΕΘ

Σοκαριστικά είναι τα νέα για τον πρώην ποδοσφαιριστή της Τσέλσι και νυν της Σάο Πάολο, Όσκαρ που κατέρρευσε κατά την διάρκεια προπόνησης της ομάδας του.

Σύμφωνα με μέσα της Βραζιλίας, ο Όσκαρ κατέρρευσε, ενώ έκανε ποδήλατο για τα εργομετρικά τεστ και μετά από εξετάσεις που του έγιναν, κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες του ESPN, ο παίκτης ένιωσε έντονη αδιαθεσία κατά τη διάρκεια εργομετρικού ποδηλατικού τεστ έχασε τις αισθήσεις του για λίγα δευτερόλεπτα και χρειάστηκε άμεση ιατρική φροντίδα.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Oscar was admitted to a hospital in São Paulo today after collapsing during a medical test and falling ill.



He remains under observation, with tests revealing a heart condition.



While no official decision has been made, the issue could force Oscar to… pic.twitter.com/tQGHUVsA7V— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 12, 2025

Λίγο αργότερα ανέκτησε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Einstein Israelita στη νότια πλευρά της πόλης.

Κατά τις ίδιες πηγές, οι γιατροί διερευνούν πιθανή καρδιολογική ανωμαλία μέσω καθετηριασμού, ενώ δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να λάβει εξιτήριο μέσα στις επόμενες ώρες. Για αργότερα μέσα στην ημέρα έχει προγραμματιστεί και μαγνητική τομογραφία καρδιάς. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, το ιατρικό επιτελείο του νοσοκομείου αναφέρει ότι η κατάσταση του ποδοσφαιριστή παραμένει σταθερή.

Ο ίδιος ζήτησε από την έγκυο σύζυγο του να μην επισκεφθεί το νοσοκομείο, ενώ πολύ πιθανό είναι πλέον το ενδεχόμενο να μην επιτραπεί στον 34χρονο μέσο να παίξει ξανά ποδόσφαιρο.

Ο 34χρονος, ο οποίος μεταξύ άλλων είχε περάσει και από την Τσέλσι, είχε υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τη Σάο Πάολο στις 25 Δεκεμβρίου πέρυσι Ο Βραζιλιάνος αγωνίστηκε για μία πενταετία στην Τσέλσι και έκτοτε αγωνιζόταν στην Κίνα με τη φανέλα της Σανγκάης. Επέστρεψε πρόσφατα στην Βραζιλία για λογαριασμό της Σάο Πάολο πρόλαβε να πατήσει χορτάρι 17 φορές έχοντας πετύχει 2 γκολ.

Στην Τσέλσι, ο Όσκαρ πέτυχε 38 γκολ σε 203 αγώνες μεταξύ 2012 και 2016, κατακτώντας την Premier League, το League Cup και το Europa League.