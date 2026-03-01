Βαθμολογία Super League: Μοναδική χαμένη η ΑΕΚ – Στην κορυφή ο Ολυμπιακός

Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής 1/3 η 23η αγωνιστική της Super League, με μοναδική χαμένη από τα αποτελέσματα να είναι η ΑΕΚ.

Η φιέστα που οργάνωσαν οι χιλιάδες φίλοι της ΑΕΚ οι οποίοι πλημμύρισαν την πρωτεύουσα της Μαγνησίας δεν είχε το αίσιο τέλος που προσδοκούσαν. Ο Βόλος υποχρέωσε την Ένωση σε ισοπαλία (2-2) στο Πανθεσσαλικό στάδιο και την ανάγκασε σε συγκατοίκηση με τον Ολυμπιακό στην κορυφή, με τους παίκτες του Νίκολιτς μάλιστα να «σώζουν» το βαθμό στο τελευταίο σουτ του αγώνα. Ύστερα από 23 αγωνιστικές οι «κιτρινόμαυροι» μετρούν 53 βαθμούς, ενώ οι Θεσσαλοί ξεκόλλησαν από τους 26 κι έφτασαν τον Ατρόμητο στην όγδοη θέση.

Ο Ολυμπιακός έκανε τα εύκολα δύσκολα αλλά έφυγε νικητής με 2-1 από την έδρα του Πανσερραϊκού, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής, με σκόρερ τον Ελ Κααμπί ο οποίος επέστρεψε στα γκολ. Η πειραϊκή ομάδα έφτασε στους 53 βαθμούς και τέθηκε επικεφαλής στη βαθμολογία.

Έπειτα από τρεις συνεχόμενες ισοπαλίες στο πρωτάθλημα και τον αποκλεισμό από το UEFA Europa League μετά τις δύο ήττες από τη Θέλτα, ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις επιτυχίες κερδίζοντας με 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης στο Γήπεδο Τούμπας για την 23η Αγωνιστική της Super League, πλησιάζοντας την κορυφή.

Με γκολ των Ερνάντεθ (9’), Ταμπόρδα (65’) και Τεττέη (80’) ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Άρη με 3-1 στο «Απόστολος Νικολαΐδης» στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Super League και «πάτησε» ξανά μετά από πολύ καιρό στην πρώτη τετράδα. Ο Άρης μείωσε στο 72’ με τον Ράτσιτς, σε ένα ματς με πολλές διαμαρτυρίες απ’ την πλευρά των φιλοξενούμενων προς τον Ούγγρο ρέφερι Ταμάς Μπόγκναρ. Οι «πράσινοι» έπιασαν πλέον τον Λεβαδειακό στους 39 βαθμούς, έχοντας κι ένα ματς λιγότερο (αυτό της Τετάρτης 4/3, με τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο) και «μπήκαν» ξανά στη ζώνη των play off.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 23ης αγωνιστικής

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου

ΟΦΗ – ΑΕΛ Novibet 3-0

Ατρόμητος – Παναιτωλικός 1-0

Κηφισιά – Λεβαδειακός 1-0

Κυριακή 1 Μαρτίου

Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός 1-2

Βόλος – ΑΕΚ 2-2

ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης AKTOR 2-0

Παναθηναϊκός – Άρης 3-1

H βαθμολογία της Super League

Οι βαθμολογίες παρέχονται από το Sofascore

Η επόμενη αγωνιστική

Σάββατο 7 Μαρτίου

17:00 Άρης – Ατρόμητος

18:00 ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet

Κυριακή 8 Μαρτίου

16:00 Αστέρα Τρίπολης AKTOR – Πανσερραϊκός

17:00 Βόλος – ΟΦΗ

19:00 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός

21:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Δευτέρα 9 Μαρτίου

18:00 Παναιτωλικός – Κηφισιά