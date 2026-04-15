ΑΕΚ – Μπανταλόνα 72-67: Οι «κιτρινόμαυροι» εκτόπισαν τον αντίπαλο και προκρίθηκαν στο Final Four

Πανηγυρική πρόκριση στο φάιναλ φορ του Basketball Champions League, για δεύτερη διαδοχική χρονιά, πήρε η ΑΕΚ στη SUNEL Arena.

Με τεράστια ψυχικά αποθέματα και απίστευτη ανατροπή, η Ένωση επικράτησε με 72-67 της Μπανταλόνα, στον τρίτο μεταξύ τους αγώνα στα προημιτελικά, γράφοντας το 2-1 στη σειρά και αποκλείοντας την «οικοδέσποινα» του φάιναλ φορ της διοργάνωσης.

Στα ημιτελικά η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την κάτοχο του τροπαίου, την ισπανική Μάλαγα.

Τα δεκάλεπτα: 20-18, 34-40, 50-55, 72-67