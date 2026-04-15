Eurovision 2026: Ο Akylas αποθεώθηκε στο μεγαλύτερο pre – party στο Άμστερνταμ (Bίντεο)

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου (11.04) το Eurovision in Concert 2026, η σημαντικότερη προπαρασκευαστική εκδήλωση πριν τον μεγάλο διαγωνισμό.

Το AFAS Live του Άμστερνταμ «πλημμύρισε» από ρυθμό και θαυμαστές, φιλοξενώντας τη συντριπτική πλειοψηφία των φετινών διεκδικητών.

Ανάμεσα στους 27 καλλιτέχνες που ανέβηκαν στη σκηνή, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας, Akylas, κατάφερε να ξεχωρίσει. Ερμηνεύοντας το τραγούδι “Ferto”, ο καλλιτέχνης κέρδισε τις εντυπώσεις, με το κοινό στην αρένα να συμμετέχει ενεργά χορεύοντας στον ρυθμό του.

Η παρουσία των fans ήταν έντονη, με πολλές ελληνικές σημαίες να ανεμίζουν στις κερκίδες και την πλατεία του AFAS Live. Ο Akylas βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος ήδη από το μεσημέρι, κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου meet & greet, όπου παραχώρησε πλήθος συνεντεύξεων σε διεθνή δίκτυα και εξειδικευμένα μέσα ενημέρωσης του διαγωνισμού.

Κλίμα ενθουσιασμού στο Άμστερνταμ

Η δημοτικότητα της ελληνικής συμμετοχής έγινε φανερή και έξω από τον χώρο της συναυλίας. Πλήθος κόσμου περίμενε τον Έλληνα εκπρόσωπο για μια φωτογραφία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που αναπτύσσει το “Ferto” στην πορεία προς την τελική ευθεία της Eurovision.