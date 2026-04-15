Λευκάδα: Μαθητής που πήγαινε έξι χρόνια σχολείο με καΐκι κερδίσε υποτροφία και συγκινεί με τα λόγια του

Η ιστορία του Άκη Καραμπουρούνη από την Λευκάδα δεν είναι απλώς μια είδηση για μια υποτροφία, αλλά ένα μάθημα ζωής για τη δύναμη της θέλησης.

Ο νεαρός φοιτητής, που επί έξι χρόνια δάμαζε τα κύματα για να φτάσει στη σχολική αίθουσα, αποτελεί πλέον το σύμβολο της προσπάθειας που δεν γνωρίζει εμπόδια.

Ένα καθημερινό ταξίδι 45 λεπτών στη θάλασσα

Από την Α’ Γυμνασίου έως και την αποφοίτησή του από το Λύκειο, ο Άκης ακολούθησε μια διαδρομή που για πολλούς θα φάνταζε αδιανόητη.

Με αφετηρία τον απομονωμένο Κάλαμο, ένα μικρό νησί 80 κατοίκων, ταξίδευε καθημερινά με καΐκι επί 45 λεπτά για να φτάσει στον Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας, και στη συνέχεια περπατούσε για να βρεθεί στο θρανίο του.

«Όταν ζεις σε μια κλειστή κοινωνία και παλεύεις καθημερινά για τα αυτονόητα, γεννιέται μέσα σου η ανάγκη να πετύχεις κάτι σημαντικό στη ζωή σου», εξομολογείται ο ίδιος.

Οι δυσκολίες δεν ήταν μόνο γεωγραφικές αλλά και πρακτικές. Οι έντονες θαλασσοταραχές και τα «απαγορευτικά» των δρομολογίων του στέρησαν πολύτιμο χρόνο από τη διδακτέα ύλη.

Σήμερα, ο Άκης είναι πρωτοετής φοιτητής στο τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η επιμονή του αναγνωρίστηκε έμπρακτα, καθώς έλαβε υποτροφία που προορίζεται για αριστούχους μαθητές μικρών νησιών.

Ο ίδιος δηλώνει ευγνώμων, τονίζοντας πως οι δυσκολίες που αντιμετώπισε τον βοήθησαν να «αναγεννηθεί» και να αποκτήσει μια διαφορετική οπτική για τον κόσμο. Το μήνυμά του προς τη νέα γενιά είναι σαφές: κουράγιο, υπομονή και η μετατροπή κάθε εμποδίου σε ώθηση για την κατάκτηση των στόχων.