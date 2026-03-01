Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Βόλος – ΑΕΚ 2-2: Της χάλασε το «πάρτι» και την προσγείωσε

Είχε περισσότερους από 20.000 φιλάθλους μαζί της

Γεράσιμος Λυμπέρης

Ο Βόλος έκανε την έκπληξη και πήρε την ισοπαλία (2-2) κόντρα στην ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό το απόγευμα της Κυριακής 1/3 για την Super League.

Συγκεκριμένα, η «Ένωση» πηγαίνοντας στον Βόλο και έχοντας μαζί της περισσότερους από 20.000 οπαδούς στο πλευρό της πίστευε ότι θα πάρει τη νίκη αλλά ο Βόλος της έβαλε δύσκολα και πήρε τελικά τον βαθμό της ισοπαλίας.

