ΠΑΟΚ – Άρης Betsson 88-77: Ασπρόμαυρη κυριαρχία στη Θεσσαλονίκη – Ο δικέφαλος «κλείδωσε» την τετράδα

Ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής του δεύτερου φετινού ντέρμπι της συμπρωτεύουσας, επικρατώντας του Άρη Betsson με 88-77 στην εξ αναβολής αναμέτρηση της 21ης αγωνιστικής της GBL.

Με τη νίκη αυτή, ο «Δικέφαλος» όχι μόνο έκανε το «2 στα 2» επί του συμπολίτη του, αλλά εξασφάλισε και μαθηματικά την παρουσία του στην πρώτη τετράδα της κανονικής περιόδου.

Το συγκρότημα του Παντελή Μπούτσκου κυριάρχησε στο παρκέ, βελτιώνοντας το ρεκόρ του στο 15-7 και «πιάνοντας» την ΑΕΚ στην τρίτη θέση της βαθμολογίας. Αντίθετα, ο Άρης υποχώρησε στο 13-8, βλέποντας παράλληλα το νικηφόρο σερί των οκτώ αγώνων του να διακόπτεται.

Η επιτυχία του ΠΑΟΚ στηρίχθηκε σε μια πολυφωνική επιθετική τετράδα και στην απόλυτη υπεροχή κάτω από τα καλάθια.

Για τον Άρη του Ίγκορ Μίλιτσιτς, προσπάθησαν οι Μπράις Τζόουνς και Αμίν Νουά, σημειώνοντας από 16 πόντους έκαστος, χωρίς όμως να καταφέρουν να ανατρέψουν την εις βάρος τους κατάσταση.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά από το πρώτο δεκάλεπτο (29-19) και, παρά την πίεση του Άρη στη δεύτερη περίοδο, κατάφερε να διατηρήσει τον έλεγχο και να αυξήσει τη διαφορά στην τελική ευθεία.

Τα δεκάλεπτα: 29-19, 49-44, 70-59, 88-77