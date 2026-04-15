Κεφαλονιά: Παίζοντας θέατρο προσπάθησαν να καλύψουν τα ίχνη τους οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς

Στο φως της δημοσιότητας έρχονται συγκλονιστικά στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου της 19χρονης Μυρτώς, με το ρεπορτάζ να αποκαλύπτει μια προσπάθεια συγκάλυψης από την πλευρά των τριών συλληφθέντων τις κρίσιμες στιγμές που η κοπέλα ήταν αναίσθητη.

Σύμφωνα με τον ALPHA, η παρέα της άτυχης κοπέλας φέρεται να προσποιήθηκε ότι δεν την γνώριζε προκειμένου να αποστασιοποιηθεί από το συμβάν. Ο 23χρονος από την παρέα κάλεσε για ασθενοφόρο δηλώνοντας ψευδώς ότι εντόπισε τυχαία μια άγνωστη κοπέλα στον δρόμο. Μάλιστα, κατά την κλήση δεν βρισκόταν καν στο σημείο όπου είχε αφεθεί η 19χρονη.

Την ίδια ώρα, ο 22χρονος και ο 26χρονος (πρώην πρωταθλητής της άρσης βαρών) βρίσκονταν δίπλα στην αναίσθητη Μυρτώ. Όταν πλησίασαν περαστικοί, οι δύο νεαροί υποστήριξαν πως δεν είχαν καμία σχέση μαζί της και πως απλώς τη βρήκαν λιπόθυμη.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Η ιατροδικαστική εξέταση ολοκληρώθηκε, δείχνοντας ως άμεση αιτία θανάτου την ανακοπή που προκλήθηκε από πνευμονικό οίδημα. Ωστόσο, η πλήρης εικόνα για το τι προκάλεσε το οίδημα θα προκύψει από τις τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες αναμένονται σε περίπου έναν μήνα.

Παράλληλα, εντός των επόμενων 48 ωρών θα γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες, ενώ έχει ζητηθεί και η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου για τον εντοπισμό κρίσιμων επικοινωνιών.

Οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών στην Κεφαλονιά, όπου έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Παρασκευή στις 10:00 π.μ.

Υπενθυμίζεται ότι οι αρχές έχουν ασκήσει βαρύτατες διώξεις που αφορούν ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως, καθώς και κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών.

«Μόλις πήρε κοκαΐνη την είδα να έχει σπασμούς, νόμιζα ότι κάνει πλάκα»

Ο νεαρός, που φέρεται να συνόδευσε τη Μυρτώ στο ξενοδοχείο όπου έγινε χρήση κοκαΐνης, υποστήριξε ότι η πρωτοβουλία για τη συνάντηση και τη λήψη ναρκωτικών ανήκε στην ίδια την 19χρονη.

Παράλληλα, κατέθεσε πως οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι, ένας 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας και ένας 22χρονος αλλοδαπός, τον εμπόδισαν να καλέσει ασθενοφόρο, όταν η κοπέλα κατέρρευσε, φοβούμενοι τις συνέπειες.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, η κατάσταση της Μυρτούς επιδεινώθηκε αιφνιδίως, με έντονους σπασμούς και αδιαθεσία. Παρά τις προσπάθειες που, όπως ισχυρίζεται, κατέβαλαν για να τη συνεφέρουν, εκείνος αποφάσισε να καλέσει βοήθεια, αλλά οι υπόλοιποι αντέδρασαν.

Το βίντεο και η μεταφορά της 19χρονης

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές. Σε αυτό φαίνεται ο 26χρονος να μεταφέρει τη Μυρτώ λιπόθυμη έξω από το ξενοδοχείο, με σκοπό –σύμφωνα με τις αρχές – να την εγκαταλείψουν σε κεντρικό σημείο της πόλης.

Η 19χρονη εντοπίστηκε τα ξημερώματα σε πλατεία στο Αργοστόλι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.

Αντιφάσεις και ύποπτες κινήσεις

Οι ισχυρισμοί του 23χρονου φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με τη συμπεριφορά του μετά το περιστατικό. Αντί να συνοδεύσει τη Μυρτώ στο νοσοκομείο, παρέμεινε στο δωμάτιο για περίπου 45 λεπτά, καθαρίζοντας –κατά την ομολογία του– κάθε στοιχείο που θα μπορούσε να τον ενοχοποιήσει.

Στη συνέχεια, αποχώρησε παίρνοντας μαζί του το κινητό της 19χρονης, το οποίο επιχείρησε να αποκρύψει σε καφετέρια κοντά στα ΚΤΕΛ. Αρχικά αρνήθηκε ότι το είχε στην κατοχή του, ωστόσο τελικά υπέδειξε το σημείο στις αρχές.

Η ενέργεια αυτή ενισχύει τα σενάρια ότι ενδεχομένως σχεδίαζε να εγκαταλείψει το νησί, πριν τελικά αποφασίσει να παραδοθεί.

Η μαρτυρία του συντρόφου της

Συγκλονιστική είναι και η κατάθεση του συντρόφου της Μυρτούς, ο οποίος περιέγραψε την τελευταία τους συνάντηση. Όπως ανέφερε, η 19χρονη δεν είχε δείξει ποτέ σημάδια εμπλοκής με ναρκωτικά, ενώ την είχε αφήσει το ίδιο βράδυ για να συναντήσει τον φίλο της.

Ο ίδιος δήλωσε πως η συμπεριφορά της δεν συνάδει με όσα περιγράφονται, εκφράζοντας απορία για το τι ακριβώς συνέβη μετά τη συνάντησή της με τους τρεις άνδρες.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το βράδυ της Δευτέρας, όταν η 19χρονη συναντήθηκε με τους τρεις κατηγορούμενους. Λίγο αργότερα, μετέβησαν σε ξενοδοχείο στο Αργοστόλι, όπου έγινε χρήση κοκαΐνης.

Τις πρώτες πρωινές ώρες, η Μυρτώ παρουσίασε έντονη αδιαθεσία. Περί τις 04:30, μεταφέρθηκε αναίσθητη από το δωμάτιο σε κοντινό πάρκο, όπου κλήθηκε ασθενοφόρο. Κατά την άφιξη του ΕΚΑΒ, οι δύο εκ των κατηγορουμένων αποχώρησαν από το σημείο.

Η νεαρή κοπέλα διακομίστηκε στο νοσοκομείο με εξαιρετικά ασθενή σφυγμό και κατέληξε περίπου στις 05:15, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες της υπόθεσης, εξετάζοντας τόσο τις καταθέσεις όσο και το διαθέσιμο οπτικοακουστικό υλικό. Οι αντιφάσεις στις μαρτυρίες και οι ενέργειες των εμπλεκομένων αποτελούν βασικά στοιχεία για την εξέλιξη της έρευνας.